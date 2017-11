Skaf billige boliger til ældre

Jeg vil arbejde for at skabe flere lejeboliger i lokalområderne, som f.eks. Orø og Undløse. Jeg har arbejdet med almennyttige boliger, vedligeholdelse og nybyggeri professionelt i mange år, og jeg har set, hvor svært det er for borgere med meget lidt penge at bo i de boliger, der er bygget specielt til dem (senest kontanthjælpsloftet). Vi skal huske, at almene boliger er for dem, der har en lav løn, og de ældre der gerne vil flytte til en mindre bolig i deres lokalområde. Andre har jo mulighed at købe sig en ejerbolig hvor som helst i kommunen.