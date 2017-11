Send til din ven. X Artiklen: Omsider får vi en lokalaftale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Omsider får vi en lokalaftale

Valgdebat Holbæk - 17. november 2017

Valgdebat

Kravene kender vi: Der skal være et højere fagligt niveau, flere elever skal kunne tage en ungdomsuddannelse, elevers trivsel skal prioriteres, målstyret undervisning og hvert evig eneste mål, man som lærer krydser af i Min uddannelse, skal evalueres. Man skal sætte sig ind i og håndtere Min uddannelse - den nye læringsplatform for elevplaner - hvor man også skal lægge flere forløb ind i årsplanen.

Kort sagt, de stadige øgede krav til folkeskolens lærere har skulle klares på mindre forberedelsestid, idet lærerne har skulle undervise mere. Det lader sig ikke gøre, hvis man tænker på, at der skal være et anstændigt arbejdsmiljø for de ansatte også.

Her er det også vigtigt at nævne skolepædagogerne. Hvis der er nogen, der har kunne mærke deres forberedelsestid blive inddraget til vikaropgaver og er blevet kastet ud i opgaver uden forberedelsestid, må det siges at være skolepædagogerne.

Som kandidat for S har jeg ikke kun selve forberedelsestiden for øje, men også det stærkt forringede arbejdsmiljø den manglende tid giver for både lærere og skolepædagoger. Uanset, hvilke grunde der har været til et manglende flertal i Holbæk Kommune for en lokalaftale, så kommer den nu i det nye budget - omsider.

Charlotte Nielsen

Byrådskandidat (S)

Godthåbsvej 86

Holbæk