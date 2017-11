Carl Smidt går på Stenhus Gymnasium. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Hvor skal vi hænge ud, borgmester?

Valgdebat Holbæk - 18. november 2017 kl. 12:17 Af Carl Schmidt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge og valget: Hvis man er under 18, social og gerne vil samles med sine venner i Holbæk, står man over for en udfordring.

Hvis vejret er godt, er der selvfølgelig ingen problemer. Man kan gå ned til vandet, bruge skaterbanen på Markedspladsen eller fodboldbanerne i HB&I, på Stenhus eller de nye arealer ved biografen.

Men som de fleste nok ved, er godt vejr et rimelig sjældent fænomen i Danmark i hvert fald uden for de tre sommermåneder. Og der er man højst sandsynligt ved Gardasøen, på Kreta eller i Malaga, så det er ikke i disse måneder, vi mangler et sted at være.

Men hvad så når det hele bliver lidt mere gråt, dagene lidt kortere og humøret lidt dårligere?

Hvor skal vi unge så gå hen på en helt almindelig hverdag? Hvis ikke forældrene gider at have otte hyggelige, larmende drenge på besøg på en almindelig onsdag, er mulighederne begrænsede. Her er nogle forskellige muligheder, hvoraf ingen er optimale i mine øjne.

Vi kunne selvfølgelig hænge ud på stationen. Men det kan have mere eller mindre negative konsekvenser, tror jeg, at alle i kommunen 4300 er bevidste om.

Så kunne man hænge ud på McDonald's, men det er dog ikke det mest spændende og socialt stimulerende at sidde på en fastfood restaurant og kukkelure i otte måneder, indtil solen begynder at skinne igen.

Der er klubben i Vestergade, men denne er ikke nær fyldestgørende for de mange tusind børn, der bor her i kommunen

Men hvad gør vi så?

Hvis man tager et smut forbi stationen eller området omkring og indeni eller på McDonald's på en valgfri dag i løbet af ugen, vil man se mange unge drenge og piger. Disse har tilsyneladende ikke det store formål med deres tilstedeværende på nogle af disse steder, da de hverken skal med toget eller er sultne.

Unge tvinges til at hænge ud i ubehagelige og usikre miljøer på grund af mangel på bedre steder at tage hen.

Det er i disse miljøer, at der er størst risiko dårlig indflydelse af alverdens arter, da der ingen voksne er til stede, der beskytter børnene, eller er til stede som vejledende kræfter.

Derudover mangler der stimulation af en eller form sådan nogle steder. Hvis man er et sted rent og skært ud af mangel på bedre, kan det sagtens tænkes, at man kommer til at kede sig rigtig meget. Stoffer, cigaretter og alkohol har meget nemmere ved at få deres gang i miljøer uden et egentligt formål, og uden nogen form for opsyn. Dette er rigtig trist, eftersom det ville være helt anderledes, hvis kommunen tilbød unge fra Holbæk, nogle tryggere rammer for at være sammen med vennerne.

Mit forslag til den kommende borgmester, lige meget hvem det nu må blive, er at kigge mod nogle af de større byer her i Danmark for inspiration.

Et eksempel er havnen i Aalborg. Den er blevet omdannet til streetfodboldbaner, basketballbaner og et område, hvor der er rart og hyggeligt at være. Der er bl.a. blevet opsat en masse bænke og dyrket nogle grønne områder, hvilket gør havnen langt mere attraktiv for unge end tidligere.

Mit andet eksempel, og personlige favorit kommer fra Vesterbro i København og hedder GAME.

GAME er en stor ombygget lagerhal, hvor der er blevet opsat nogle små fodbold mål og nogle basketballmål.

Derudover er der kridtet baner op, så man både kan spille basket og fodbold i uden at blive våd. Også selvom at det regner udenfor.

Man har også sat en masse bænke op og købt sækkepuder, så der mulighed for at være til stede, også selvom man ikke spiller sport.

Dette er en genial brug af en gammel lagerhal, hvilket kommer de unge i området massivt til gavn. Stedet giver nogle sikre, trygge og tørre rammer for unge, der helst ikke vil tilbringe ugens aftener ved McDonald's vareindlevering eller til lyden af den klassiske musik på Holbæk Station.