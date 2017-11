Send til din ven. X Artiklen: En verdensfjern velfærdsprocent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En verdensfjern velfærdsprocent

Valgdebat Holbæk - 16. november 2017 kl. 17:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgdebat

En såkaldt »velfærdsprocent« skulle tilsyneladende have båret hele det socialdemokratiske »projekt« frem mod kommunevalget. Altså en skattestigning, der skulle omsættes til mere og bedre borgernær velfærd.

Problemet for de lokale socialdemokrater er bare, at et bredt flertal i byrådet punkterede hele grundideen, da budgettet for det kommende år blev vedtaget - lige før valgkampen for alvor gik i gang.

Når servicerammen i forvejen udnyttes fuld ud, kan »velfærdsprocenten« nemlig ikke bruges til flere varme hænder, hvor end man gerne ville.

I ungdommeligt overmod holder Socialdemokratiets borgmesterkandidat alligevel fast i vælgerbedraget. Uden at vakle har hun lovet os et kvalitetsløft i velfærden, som ikke kan realiseres for en ekstra skattestigning.

Det bekymrer mig, at Socialdemokratiet her lover noget, som ikke ser ud til at have nogen sammenhæng med det, der kan lade sig gøre indenfor de rammer, vi som kommune er underlagt.

Lokallisten har til gengæld et realistisk, virkelighedsnært og ærligt bud på, hvordan vores kommune kommer godt videre, så vi kan få opbygget en solid og tryg kommune for alle borgere i kommunen. - Og de lover ikke mere, end de kan holde.

Karina Thygesen

Vognserup 5 b

Regstrup