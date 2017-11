Send til din ven. X Artiklen: Brug retten til at sætte dit kryds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brug retten til at sætte dit kryds

Valgdebat Holbæk - 19. november 2017 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgdebat

Frivilligheden i Danmark er et mangfoldigt og levende symbol på, at vi danskere engagerer os og gør en forskel. Nogle hjælper andre og støtter dem, nogle giver et ekstra smil midt i det mørke efterår og bakker hinanden op.

Eller tager del i debatten omkring Kommunal, Regions - og Ældrevalget, som lige nu fylder vore medier. Borgerne kan kommentere på de valgoplæg og kommentarer, som kandidaterne lægger frem til skue. Være enig eller uenige heri.

I den hårde konkurrence om at blive valgt er det vigtigt, at den frie ret til sætte krydset, det for borgerne det rigtige sted, respekteres. Selv om kandidaterne håber, de får flest mulige personlige stemmer for at sikre sig en plads, er det vigtigste respekten for hinanden og vores frie ret til demokratiet.

De, som sikrer sig en plads, bliver den nye flok af frivillige politikere, der skal sætte den politiske dagsorden de næste fire år. Frivillige politikere, som gennem hårdt og engageret arbejde er et levende billede på det danske demokrati, der aldrig må stå i stampe og ikke udvikle sig.

Det nære og trygge er vigtige, nødvendige elementer i vores dagligdag, der giver mulighed for friheden til at sætte et kryds. Brug det, sæt krydset, hvor du synes det rigtigst.

Solvej Pedersen

byrådsmelden og -kandidat (R)

St. Merløse