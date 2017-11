Vælgerne fravalgte Alternativet

- Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kom ind. Men vi kæmpede for det. Vi har fået over 7000 stemmer til regionsrådsvalget. Alternstivet har haft et kanon valg ude i kommunerne. Men selvfølgelig er det da ærgerligt rent personligt, at vi ikke kom ind i regionsrådet, sagde Terese Dall Helth, da sn.dk fangede hende på vej ud af regionshuset for at tage hjem.