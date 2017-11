Klaus Rønholt, der er formand for DI Sydsjælland, er glad for initiativet om mere fokus på erhvervsuddannelserne. Virksomhederne efterspørger faglært arbejdskraft. Selv er han direktør i Faxe Kalk, der har meget loyale medarbejdere, så også i eget hus kender han problematikken om at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, så der ikke opstår et vakuum, når kollegerne går på pension. Foto: Hans Jørgen Johansen

Uddannelsesfokus får varm velkomst

Valg Region Sjælland - 24. november 2017 kl. 10:08

Af konstitueringsaftalen for Region Sjælland fremgår, at de fire partier (S, DF, LA og Enhedslisten) vil tage en mere aktiv rolle i regionens erhvervsudvikling og vil inden sommerferien at tage flere initiativer på området. Gruppen vil blandt andet sætte fokus på, at flere unge skal tage en ungdomsuddannelse, og særligt at flere skal tage en erhvervsuddannelse i de kommende år.

Formand for DI Sydsjælland Klaus Rønholt, der er direktør i Faxe Kalk, er tilfreds med uddannelses-udmeldingen fra konstitueringsgruppen. Han håber, at de i uddannelsesarbejdet vil have fokus på at sikre lokale institutioner.

- Det er vigtigt, at vi har uddannelserne her i regionen. Virksomhederne oplever problemer med at tiltrække de unge, når de først er rejst væk for at tage en erhvervsuddannelse langt væk fra området, siger DI-lokalformanden. Som eksempel nævner han, at der er adskillige virksomheder i Næstved-området, der efterspørger elektronikoperatører. Men uddannelsen findes kun i Aalborg.

- Jeg er klar over, at vi ikke kan have alle uddannelser lige her, men regionsrådet skal have fokus på afstanden mellem uddannelsessted og virksomheder, siger Klaus Rønholt.

Michael Kaas-Andersen, der er direktør på Danmarks næststørste erhvervsskole ZBC, hilser også initiativet om flere unge på erhvervsuddannelserne velkommen.

- Det vil vi gerne bidrage til sammen med de andre erhvervsskoler, for mange virksomheder mangler arbejdskraft, siger Michael Kaas-Andersen, der kom i spidsen for ZBC i sommer, da Selandia, Sosu Sjælland og det tidligere ZBC fusionerede.

Han mener, Region Sjælland kan bidrage med ressourcer ved at gå ind i projekter, der giver de unge mere viden om erhvervsuddannelserne:

- Regionen har tidligere været med i projekter. Det ser vi gerne i endnu højere grad, så vi kan få vejledt de unge om, hvad en erhvervsuddannelse er. Det er ikke nok, at de snakker med deres forældre, for mange af dem ved ikke, hvad det er, tilføjer direktøren.

Af konstitueringsaftalen fremgår også plan om at oprette en enhed, der skal kontrollere, at regionens regler om sociale klausuler bliver overholdt, herunder krav om blandt andet uddannelsespladser og overenskomstmæssige vilkår.

Her står ZBC også klar i kulissen:

- Vi har praktikcentre, hvor vi dels kan bistå med at finde praktikanter, dels kan hjælpe med at tjekke, at entreprenørerne tager de lærlinge, de skal. Det gør vi også for kommuner, siger Michael Kaas-Andersen.