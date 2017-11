Formand for de praktisernde læger i Region Sjælland, Ulrik Hesislev, tager positivt imod sundhedstiltagene fra regnbue-flertal i i Region Sjællands regionsråd. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Sygeplejersker og læger tager godt imod regnbue-flertals udspil

23. november 2017

Planen for indsatsen i de næste fire års arbejde i Region Sjælland, som Socialdemokratiet, DF, Enhedslisten og LA har givet hinanden håndslag på, rummer adskillige konkrete tiltag på sundhedsområdet.

Formand for de praktiserende læger i Region Sjælland Ulrik Hesislev er på sin vis positiv over for konstitueringsgruppens udspil om at sikre mere lighed i sundhed gennem forebyggelse i samarbejde mellem kommuner og region samt tankerne om at lægge flere opgaver, der i dag klares centralt på sygehusene ud i de lokale sundhedscentre. Det skriver DAGBLADET og Nordvestnyt torsdag.

- Det er jo dejligt, at der bliver tænkt tanker, og jeg er jo også selv borger på landet og som sådan bekymret over afstande og forskelle i sundhedstilbuddene. Men det vil kræve nogle lægehænder, og det er jo det, vi mangler. Ellers er det næsten nyttesløst at lægge flere opgaver ud til stadig færre praktiserende læger. Så tankerne kan meget vel blive ramt af virkeligheden, siger Ulrik Hesislev til aviserne.

Noget af det, der i høj grad binder den noget umage alliance sammen, er en fælles bekymring for det pressede arbejdsmiljø på regionens sygehuse.

Og tiltagene, der skal tage hånd om situationen, vækker glæde hos Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

- Vi synes, der er al mulig grund til at etablere et udvalg, der har særligt fokus på arbejdsmiljø, rekruttering og så vil jeg tilføje fastholdelse også. Det er rigtig godt initiativ. Vi glæder os selvfølgelig til at se, lidt mere konkret, hvad indholdet i arbejdet bliver. Men udgangspunktet er godt, siger sygeplejerskernes formand Helle Dirksen, der allerede har skrevet til Heino Knudsen, at de tager imod den udstrakte hånd:

- Vi vil bidrage med den viden, vi har, om hvad der er attraktivt i sygeplejerskeres arbejdsliv. Måske i samarbejde lave undersøgelser og analyser, der kan skaffe ny viden.

Læger døgnet rundt på skadestuerne i Roskilde og Næstved er noget af det mest konkrete, som SDFELLA-gruppen er blevet enige om.

Nikolaj Bolsing Bak, der er formand for Lægeforeningen, synes, det lyder spændende:

- Vi har jo medlemmer, som i forvejen bemander skadestuerne i dag- og aftentimerne, og jeg er sikker på, at de gerne vil blive ved med det, døgnet rundt, sig Nikolaj Bolsing Bak.

