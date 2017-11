Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

S vil stramme den politiske styring

Valg Region Sjælland - 21. november 2017 kl. 21:41 Af Tine Fasmer

Alt væsentligt er sagt og gjort. Bordet fanger. Nu venter bare vælgernes dom og den svære konstitueringsforhandlinger.

- Jeg har en god fornemmelse. Det var underligt at vågne i morges, jeg plejer at vågne og tænke, hvor skal jeg hen, hvor mange steder skal vi være. Nu er der ro på. Og vi har ført en rigtig god kampagne og har markedsført regionsvalget så godt som muligt, siger Heino Knudsen, socialdemokraternes spidskandidat i Region Sjælland.

Han understreger, at det er vigtigt, at der bliver fundet en konstituering, som kan fungere.

- Det vigtigste er, at vi kan føre noget politik. Det handler ikke kun om at skabe et flertal, siger Heino Knudsen.

Valgkampen har gjort det tydeligt for ham, at det er nødvendigt, at politikerne i regionen tager mere magt - fra administrationen.

- I løbet af valgkampen har vi hørt mange, personlige historier om arbejdsmiljøet. Det er centralt, at vi får taget hånd om det, og der er en stærkere styring helt afgørende, siger Heino Knudsen, der også vil vægte psykiatri og sundhedstilbud i nærområderne i forhandlingerne:

- Vi er nødt til at få mere nærhed i sundhed, ligesom vi bekæmper det skæve Danmark, så skal vi passe på, at vi ikke får en region, der knækker midt over i sundhedstilbuddene.