Region Sjælland: Sådan faldt Heino's flertal på få timer

Valg Region Sjælland - 29. november 2017 kl. 09:13 Af Tomas Revsbech

En Enhedslisten-politikers om halalkød, information på arabisk og en motorvej til Kalundborg fik det umage flertal bag socialdemokraten Heino Knudsen til at eksplodere på få timer tirsdag eftermiddag.

På en halv time tirsdag eftermiddag blev først Enhedslisten smidt ud af aftalen, hvorefter Dansk Folkeparti forlod aftalen på grund af Enhedslisten. Angiveligt en beslutning, DF'erne tog uden at vide, at Enhedslisten allerede var ude af aftalen.

Her er et oprids af forløbet:

Balladen begyndte egentlig lørdag. Her meldte Enhedslistens regionsrådsmedlem, Ursula Dietrich Pedersen, ud til det vestsjællandske lokalmedie VDOnline, at partiet vil kæmpe for at udvide mulighederne for halalslagtet kød på de sjællandske sygehuse, arabisk informationsmateriale til patienter og at regionens råstoffer skal bruges på kollektiv trafik frem for en motorvej til Kalundborg. Ved valget gik DF som bekendt tilbage og partiets udtalte drøm om formandsposten i Region Sjælland smuldrede. Det hjalp ikke på DF'ernes humør, da det kom frem, at partiets gruppeformand Peter Jacobsen havde sagde nej til en borgmesterpost i Kalundborg, hvor han også sidder i byrådet.

Udtalelserne fra Ursula Dietrich Pedersen vr angiveligt den tændstik, der fik baglandet til at eksplodere. I hvert fald lødet det sådan fra DF's gruppeformand Peter Jacobsen tirsdag inden partiets nyvalgte gruppe i regionsrådet skulle mødes:

- Vi må erkende, at de udmeldinger, der er kommet fra Enhedslisten, har en karakter, vi synes er meget problematisk. Det har givet kæmpe dønninger i vores bagland, det kan jeg lige så godt være ærlig at sige, lød det fra Peter Jacobsen.

- Vi vi se, hvad der kommer ud af det. Den yderste konsekvens kan være, at vi trækker os ud af konstitueringsaftalen og ønsker Heino Knudsen held og lykke fremover, tilføjede han.

Ifølge Enhedslistens gruppeformand Bruno Jerup havde han ellers mandag forsikret Peter Jacobsen om, at Enhedslisten aldrig ville fremsætte krav om halalkød og de øvrige ønsker Ursula Dietrich Pedersen havde givet udtryk for i en aftale, hvor Dansk Folkeparti var med.

- Det kunne vi aldrig drømme om at kræve. Det ville Dansk Folkeparti jo aldrig gå med til. Vi forventer jo heller ikke omvendt, at Dansk Folkeparti ville stille absurde krav til os, forklarede Bruno Jerup til Sjællandske tirsdag, da Dansk Folkeparti var gået til møde.

S smed Ø ud

I løbet af tirsdag eftermiddag blev DF'ernes sabelraslen for meget for Heino Knudsen.

Klokken 16.53 sendte Socialdemokratiet en pressemeddelelse ud, hvori Knudsen fastlog, at Socialdemokratiet opsagde konstitueringen med Enhedslisten.

Klokken 17:25 sendte Dansk Folkeparti så en pressemeddelelse ud om, at partiet vil forlade konstitueringsaftalen på grund af Enhedslistens udmeldinger. En pressemeddelelse, DF'erne angiveligt sendte ud uden at vide, at Enhedslisten allerede var blevet smidt ud af konstitueringen.

Lige nu er det derfor uklart, også for Dansk Folkepartis Peter Jacobsen selv, hvad næste skridt for partiet bliver. Han har dog meldt ud, at man ikke er på vej hen i armene for at danne flertal med Venstres Jacob Jensen og de øvrige borgerlige partier.

DF'erne gav sig selv tirsdag eftermiddag 48 timer til at tænke i.

Hvad de kommer frem til, vil kun tiden vise.

Hos Enhedslisten er gruppeformand Bruno Jerup dybt forundret over, hvad der egentlig er sket i løbet af tirsdagen:

- DF må have haft større problemer med deres bagland, end de har regnet med. Jeg har svært ved at tro på, at et par udtalelser fra en af vores medlemmer er det, der alene får Dansk Folkeparti til at forlade aftalen. I så fald havde det været mere sandsynligt, at vi aldrig havde kunnet finde sammen om en konstitueringsaftale i første omgang. Og det kunne vi jo sagtens, siger han.