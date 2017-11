Venstres Jacob Jensen tidlgiere på valgnatten, da håbet stadig var lysegrønt. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Jacob Jensen »skuffet« efter nederlag

Valg Region Sjælland - 22. november 2017 kl. 04:25 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres Jacob Jensen blev en aftenens store tabere, da spillet om magten i Region Sjælland blev afgjort natten til onsdag.

En umage alliance bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliace trådte ud med en konstitueringsaftale klokken 03.30 med Venstre, De Konservatuive, De Radikale og SF på sidelinjen.

-Jeg er skuffet over, at vi ikke lykkes med det, vi har sat os for, nemlig at at fortsætte med Venstre for bordenden i regionsrådet, siger han til sn.dk.

Venstre fik 10 ud af 41 mandater, svarende til omkring 24 procent af stemmerne. Det var tre mandater mindre end ved valget i 2013, men dog noget over det, som mange menigsmålinger har tildelt partiet gennem den seneste tid.

De stemmer skal bruges til at søge indflydelse. Og det er der gode muligheder for, med det meget umage flertal, der rækker fra Enhedslisten til Liberal Alliance, vurderer jacob Jensen,

- Jeg vil sige, at jeg faktisk er noget bekymret over, hvor meget politik det her meget brogede flertal kan sætte sig sammen og få gennemført. Vi vil ikke sætte os over i et hjørne og putte med vores mandater, siger han.

Ifølge Jacob Jensen var Venstre aldrig inviteret med til forhandlingerne i løbet af aftenen. Han er stærkt forundret over, at Dansk Folkeparti forlod den borgerlige Fællesgruppen mindre end en uge før valget, ifølge Jacob Jensen blandt andet med den begrundelse, at partiet ikke kunne se sig selv samarbejde med Liberal Alliance.

- Og så står Dansk Folkeparti her efter valget og har indgået en aftale med netop Liberal Alliance, og så Enhedslisten som DF næsten ikke kan ligge længere fra rent politisk, siger han.