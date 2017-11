Ifølge Peter Jacobsen (i midten) er DF's bagland er rasende over Enhedslistens udmedlinger om halalkød og informationsfoldere på arabisk på de sjællandske sygehuse. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Halalkød får DF til at true med at gå

Valg Region Sjælland - 28. november 2017 kl. 12:41

Bare få dage efter, et alternativt rødt-blåt flertal i Region Sjælland pegede på Socialdemokraten Heino Knudsen som ny regionsrådsformand og indgik en politisk aftale, knager det i sammenholdet.

Dansk Folkeparti truer nu med at forlade konstitueringen. Det sker efter regionsrådspolitiker Ursula Dietrich Pedersen fra Enhedslisten har over for mediet VDonline udtrykt ønske om at udvide mulighederne for halalslagtet kød på de sjællandske sygehuse, såvel som arabisk informationsmateriale til patienter, der har problemer med det danske sprog. Selv om hendes gruppeformand Bruno Jerup efterfølgende har understreget over for TV Lorry, der ikke bliver pillet i konstitueringsaftalen, er skaber udmeldingerne røre hos Dansk Folkeparti. Det fortæller gruppeformand Peter Jacobsen til sn.dk.

- Det har givet kæmpe dønninger i vores bagland, det kan jeg lige så godt være ærlig at sige, siger han til sn.dk

Ifølge Peter Jacobsen er man ellers glad for den konstitueringsaftale, man har indgået med blandt andre Enhedslisten. Men han oplyser, at Dansk Folkepartis regionsrådsgruppe skal mødes i dag for at diskutere konstitueringsaftalen.

- Så må vi se, hvad der kommer ud af det. Den yderste konsekvens kan være, at vi trækker ud af konstitueringsaftalen og ønsker Heino Knudsen held og lykke fremover, siger Peter Jacobsen.

Det er ikke lykkedes at få en komentar fra Bruno Jerup.

Heino Knudsen (S) understreger, at Enhedslistens ønsker til halalkød og informationsfoldere på arabisk ikke kommer inde i konstitueringsaftalen.

Han understeger, at han tror fuldt og fast på, at den politiske aftale vil holde:

- Det har hele tiden været planen, at Dansk Folkeparti skulle holde gruppemøde i dag. Det er kun naturligt, at de drøfter det her. VI har en rigtig god konstitueringsaftale, hvor DF har fået sat nogle rigtigt stærkt aftryk. Min oplevelse er, at alle partier ser sig selv rigtig godt i aftalen, siger han til sn.dk

