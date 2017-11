DF måske på vej tilbage i det politiske forlig i Region Sjælland

Ifølge tveast.dk er Dansk Folkeparti efter alt at dømme på vej tilbage til det politiske forlig. Dansk Folkepartis spidskandidat, Peter Jacobsen, har udtalt sig til mediet, at de ikke vidste Enhedslisten var ude, på det tidspunkt Dansk Folkeparti har valgt at at trække sig fra konstitueringen.

Det sætter det hele i et helt nyt lys og der bliver truffet en beslutning om to dage, slutter Peter Jacobsen.

Hos Socialdemokraterne er der tro på at Dansk Folkeparti vender tilbage til konstitueringen.





