Whisky-destilleri i Kagerup

Torben Thornæs er ved at udleve sin drøm om at udvikle egen whisky baseret på gode lokale råvarer

- Whisky er kernen i destilleriet. Så skal vi lave nogle produkter derudover, som blandt andet gin, fordi vi er et destilleri, der er åbent og kan forskellige ting. Vi kan godt lide at udforske ting og prøve ting af, og det gør vi med vores whisky, men det gør vi også med den gin, vi laver, siger Torben Thornæs, der er indehaver af Thornæs Destilleri.

For et år siden var bygningen bare en skal med et gulv i. Nu er der lavet installationer, fyldt udstyr i, lavet showroom og bar og ikke mindst er man i fuld gang med at producere whisky.

