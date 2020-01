Vuggestuer og børnehaver får lukkeuge

Kommunens vuggestuer og børnehaver holder lukket i uge 29. Det besluttede byrådet i forbindelse med budgettet sidste år.

Tirsdag skulle udvalget Børn, Idræt og Familie så blandt andet tage stilling til, om der også skal være en lukkeuge for dagplejen. Det besluttede udvalget, at der ikke skal være.

Udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V) fortæller:

”Det er en pragmatisk beslutning at lade være med at lukke dagplejen i uge 29. Det giver nemlig ikke nogen besparelse. Det gør det derimod at have lukkeugen i vuggestuer og børnehaver, og det stod et enigt udvalg bag,” konstaterer udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Formanden fortæller, at der altid vil være én institution, der holder åbent i tilfælde af, at forældre på ingen måde kan holde ferie sammen med deres børn.

”Der skal naturligvis være mulighed for at få sit barn passet i nødstilfælde. Vi besluttede i går, at én institution her i kommunen skal holde nødåbent i uge 29. Det vil hvert år skifte, hvilken det er, så ingen bliver forfordelt,” siger Natasha Stenbo Enetoft.

Det giver en besparelse på knap 1,2 millioner kroner om året at holde lukket i vuggestuer og børnehaver i den ene uge fra 2020 og frem.