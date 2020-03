Vokseværk: Høvhøkeren udvider butikken

I sidste uge holdt fritidsbutikken rejsegildet for en ny tilbygning. Tilbygningen er 120 kvadratmeter - og vil bringe butikkens samlede kvadratmeterantal op på 1.000.

Udvidelsen skyldes ifølge Egon Hassert, at de ønsker, at butikken skal tage sig endnu flottere ud.

"Vi har haft lidt pladsmangel. Vi vil gerne præsentere vores varer endnu pænere for kunderne. Det kommer vi til at kunne nu," siger han og fortæller, at udbygningen også skyldes nogle gode år i butikken.