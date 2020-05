Vilde vidunderlige Gribskov: Her kan du få unikke natur-oplevelser

"Hvis man er i skoven, er det vigtigste at gå væk fra stierne. Så kan man se mange ræve. Men der er også mange grævlinge heroppe. Man ser dem bare meget sjældent, fordi de er sky og nataktive. Hvis man vil have en naturoplevelse, skal man finde en grævlingegrav. De ligner lidt en rævegrav, men er mere rene ved indgangen. Tag derud om aftenen, list ud og sæt dig tyve meter fra graven. Man skal sidde i vindretningen, for grævlingen ser rigtig dårligt. Men den har en god lugtesans. Hele sommeren kan man sidde i skumringen og vente. Sent på sommeren kan man være heldige at se ungerne tumle rundt," siger han.

"Hvis vi snakker spetakulære oplevelser, er der i Gribskov i de senere år kommet havørne. Den er endnu større end kongeørnen. Den kan man være heldig at se jage ud over Esrum Sø, hvor den går på blishøns. Den sidder i et træ, og når den så har udvalgt et bytte, stryger den ud over søen. Der er den som et projektil."