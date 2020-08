Closeup of little boy's legs and hopscotch drawn on asphalt. Child playing hopscotch game on playground outdoors on a sunny day. Summer activities for children. Foto: Maria Sbytova/Maria Sbytova - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Vil spare millioner på udsatte børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil spare millioner på udsatte børn

For at spare penge har Gribskov Kommune lavet et nyt tilbud til de mest udsatte elever. Men kommunens regnestykke over de forventede besparelser giver ikke mening, lyder kritikken

Ugeposten Gribskov - 15. august 2020 kl. 09:44 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle have været så godt. Ved at lave et nyt tilbud for de mest udsatte elever ville Gribskov Kommune ikke alene kunne tilbyde en skole tæt på børnenes hjem. Man ville også kunne spare 4,5 millioner kr.

Sådan lød det sidste år, da kommunens nye store skoledagbehandlingssatsning Fønix blev præsenteret. Men fra flere sider bliver der nu sået tvivl om kommunens regnestykke.

"Det viser, at vi har to meget forskellige syn på, hvad det er for en kerneopgave, vi står over for. Man kan ikke sammenligne på den måde, kommunen gør," siger Jacob Lomholt, forstander på dagskolen Ternen, der ligger i Græsted.

Her har man i 15 år drevet et tilbud, der minder om det, Gribskov Kommune nu vil oprette på Blistrup Skole.

Gribskov Kommune er nået frem til den forventede besparelse ved at tage gennemsnitsprisen på, hvad man i dag betaler for at have børn på Ternen og tre andre lignende private tilbud i Gribskov Kommune. Over for det har man så sat, hvad man selv forventer at kunne drive et tilbud for. Men sådan et regnestykke giver ikke mening, mener Paw Løvschall, leder af dagskolen Norddal i Helsinge.

"Hvis man taler om, at vi konkurrerer, hvilket jeg ikke synes vi gør, så er det på fuldstændig ulige vilkår. Når man ser på, hvad vi koster, har vi udgifter, der hedder it, husleje, el, vand og varme. Det har de kommunale tilbud ikke, fordi de ligger i en kommunal skole. Så allerede dér bliver sammenligningen skæv," siger han.

Skærer man i kvaliteten? Jacob Lomholt er enig. Han mener, at kommunen i deres beregninger sammenligner æbler og pærer - altså laver nogle teoretiske beregninger over et tilbud, der slet ikke er startet, og som så bliver sammenlignet med et velfungerende eksisterende tilbud.

"Det svarer til at sammenligne to forskellige bilmærker og så sige, at den ene er billigere end den anden. Ja, det kan godt være, men det er også en helt anden kvalitet, man får i den billigere bil. Hvis ikke man også sammenligner kvaliteten, ved man ikke, om man reelt får en besparelse, eller om man bare skærer i serviceniveauet for de udsatte børn," siger Jacob Lomholt og peger på, at virkeligheden ikke er så sort/hvid, som Gribskov Kommune forsøger at gøre det til.

Grunden til, at der på papiret er en besparelse at hente, er f.eks., at der i Ternens tilbud er en række ydelser, der ikke er med i Gribskov Kommunes.

"For vores betaling får man 15 års udvikling i specialundervisning og specialpædagogik. Det er 15 års erfaring med at gøre det her godt. Det er en skræddersyet pædagogik, der er velbeskrevet, velafprøvet og et tilbud med effektmåling og dokumentation."

'Konkurrence er gavnligt' "Man får personale, der er internt uddannet i metoden. Man får årlige ture, lejrskoler og aktiviteter. Derudover har vi en skitur i uge syv, der er med i taksten. Så kommer eleverne væk, så familierne ikke bliver presset af, at der er en uge uden undervisning i efterårsferien. I sommerferien er der også en uges sommercamp med. Man har en naturskole med udeundervisning og undervisning blandt dyrene. Og der er tre måltider om dagen med i prisen. Det er en række ydelser, man får for en relativ lille merpris, må man sige," siger Jacob Lomholt.

Siger du ikke bare det, fordi du bange for, at I skal miste børn. I er jo reelt dyrere?

"Nej, det er vi ikke. Hvis du sammenligner vores indhold, tror jeg ikke, at kommunen kan matche det til samme pris. Min påstand er, at man får mere indhold og erfaring hos os. Ternen er et fondsejet tilbud med et veldefineret kvalitetsparameter. Det gør, at vi skal skabe indhold for de penge, vi koster," siger han og understreger, at Ternen og Gribskov Kommune har et godt samarbejde med en 'gensidig respekt for fagligheden'.

"Principielt mener jeg, at konkurrence er sundt, og jeg synes, det er fint, at kommunen har et tilbud. Jeg håber bare ikke, at det her er udtryk for, at man vil give børn, der har brug for mere, mindre," siger han.

Økonomien i det nye tilbud har også tidligere mødt kritik. Da Gribskov Kommune præsenterede tilbuddet i efteråret 2019 forventede man, at man kunne spare 4,5 millioner kr. ved at lave et kommunalt tilbud til de udsatte børn. Siden viste det sig dog, at Gribskov Kommune havde lavet fejl i sit regnestykke. Man havde blandt andet ikke medregnet penge til etableringen af det nye tilbud, ligesom der ikke var 'afsat tilstrækkeligt med personaleressourcer'.

Derfor forventer man nu kun at spare 2,4 mio. kr. over en fireårig periode.

Ugeposten har spurgt velfærdsdirektør i Gribskov Kommune Per Ullerichs, om ikke man risikerer at lave et falsk billede af de mulige besparelser, når man sammenligner Fønix med nogle tilbud, der tilbyder helt andre ydelser og vilkår.

Velfærdsdirektør afviser "Nej, indholdet er det samme, og vi kan ikke se, at der er tale om forskellige krav. Det som Gribskov Kommune oplever her på lige fod med adskillige andre kommuner de senere år er jo netop, at lovgivere søger at løse det samme problem ud fra to forskellige vinkler, nemlig folkeskoleloven og serviceloven. Og det kan udvikle sig til det større juridiske skoleridt, som du refererer til. Men vores fokus er på børnene og at gøre det bedste for dem," skriver han i en mail til Ugeposten.

Ugeposten har efterfølgende spurgt ind til Per Ullerichs påstand om, at 'indholdet er det samme' på et tilbud som Ternen og på Fønix.

Regner i fantasillioner På Ternen er der blandt andet kost med i prisen, de tager på skiferie med pædagoger og lærere de kender, og de tager på koloni. Det er blot nogle eksempler på ting, der trækker deres pris op. Siden indholdet på de to tilbud er det samme, kommer I så også til at tilbyde det? Og hvis ikke I tilbyder det, hvorfor giver så mening at sammenligne priser mellem to tilbud, der har nogle grundlæggende forskellige vilkår og tilbud, har Ugeposten spurgt Per Ullerichs. Han oplyser, at de 'ikke har noget at tilføje i forhold til det oprindelige svar'.

Børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V) fastholder, at Fønix er en god idé.

"Det grundlæggende for mig og resten af udvalget er, at det her er en god idé. Det er en god idé at have et internt tilbud, så vores børn kan være tæt på deres kammerater. Men vi skal sammenligne det korrekt. Det nytter ikke noget, at vi har en fantasillion-besparelse, som ikke holder mål med virkeligheden, fordi vi sammenligner æbler og bananer. Det dur ikke. Men jeg har en tillid til, at administrationen ved, hvad de går og laver," siger hun.