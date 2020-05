Busser og tog i Gribskov står til at blive ramt af besparelser.

Send til din ven. X Artiklen: Vil spare millioner på kollektik trafik: Sådan bliver Gribskov ramt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil spare millioner på kollektik trafik: Sådan bliver Gribskov ramt

Tog og busser bliver ramt af ændringer

Ugeposten Gribskov - 07. maj 2020 kl. 10:36 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der havde været store protester før mødet, og Region Hovedstadens trafikudvalg valgte onsdag aften at lytte. I hvert fald delvist.

Før mødet havde Region Hovedstaden forslået, at busrute 380R, der kører mellem Helsinge og Hillerød, og ruten 390R mellem Helsinge og Helsingør skulle spares væk. Sådan endte det ikke.

I stedet blev der lavet en aftale om, at både 380R og 390R bliver 'reduceret til timedrift uden for myldretiderne'. Det vil sige, at busserne kører i timedrift, men altså ikke i myldretiden.

Gribskovbanen bliver også ramt. Her vil der i fremtiden kun være timedrift om lørdagen.

Næstformanden i trafikudvalget, Martin Baden (S), er glad for den løsning.

"Det er aldrig sjovt at lave besparelser, men jeg synes, trafikudvalget har peget på nogle tiltag, som fortsat sikrer et sammenhængende strategisk net. Nu må vi sammen med kommunerne arbejde benhårdt for at vende udviklingen med stigende trængsel og faldende passagertal, så vi i fællesskab kan sikre en attraktiv og bæredygtig kollektiv trafik," siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge de Konservatives Christoffer Buster Reinhardt er besparelser en nødvendighed på grund af faldende passagertal. I alt skal der spares 15 mio. kr.

"Der har desværre været en passagernedgang. Det betød, at vi stod og manglede billetindtægter for 25 millioner kroner. Jeg er glad for, at vi kan reducere konsekvenserne for passagererne ved at lave en ekstraordinær besparelse på 10 millioner kroner på administration i Center for Regional Udvikling. De penge kommer nu passagererne til gavn ved, at der sker færre besparelser på busser og lokaltog, end der ellers skulle have været," siger han.

I Gribskov Kommune har byrådet kæmpet mod besparelserne.

"Hvis ruterne bliver nedlagt, vil den østlige og vestlige del af vores kommune ikke længere hænge sammen med den resterende del af Region Hovedstaden, og hele regionen vil derfor knække over i to. Det vil have markante konsekvenser for lokalsamfund som Annisse, Esrum og Esbønderup, der fuldstændigt mister busforbindelser og forbindelse med den resterende Region Hovedstaden. Vores pendlere kommer virkelig til at mærke det," sagde udvalgsformand Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov) før mødet onsdag.

Besparelserne skal besluttes endelig i regionsrådet den 19. maj 2020.