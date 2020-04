Siden 1953 har der været boghandel i Østergade i Helsinge. Men nu er Arnold Busck gået konkurs. Foto: Frank Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Vil redde Arnold Busck: 'Den må simpelthen ikke lukke' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil redde Arnold Busck: 'Den må simpelthen ikke lukke'

Ugeposten Gribskov - 29. april 2020 kl. 10:42 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det er jo forfærdeligt for hele Gribskov. Den må simpelt hen ikke lukke."

Formanden for Gadekærforeningen (detailbutikkerne) i Helsinge, Conny Nielsen, var ved at få et chok, da hun hørte, at alle boghandlerkæden Arnold Busck mandag indgav begæring om konkurs. I Helsinge ligger der en stor Arnold Busck-boghandel i Østergade.

Årsagen til konkursbegæringen er corona-krisen, som har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende, fremgår det af en meddelelse fra kæden mandag.

Foreløbig holder butikken i Østergade åbent. Men butikschef Carsten Schwarz kan endnu ikke sige mere om, hvad der kommer til at ske. Han håber dog, at nogen vil føre butikken videre:

"Det vil overraske mig, hvis ikke butikken i Helsinge bliver ført videre. Det er en af de gode butikker. Men det er jo forfærdeligt for vores samfund, det der sker, når virksomheder må lukke," sagde Carsten Schwarz mandag.

Butikken i Helsinge er en af de mest omsættende i Arnold Busck-kæden. Siden 1953 har der været boghandel på adressen i Østergade.

Formanden for Gadekærforeningen mener, at alt skal forsøges for at drive butikken videre:

"Det er jo en helt fantastisk butik, hvor folk både køber bøger og alt muligt andet. Og de kan jo give den personlige service, som gør dem så unikke. Det er jo slet ikke det samme at købe en bog på nettet. Børnene elsker jo også at komme ind og se på alle legesagerne. Boghandlen er jo helt unik. Folk kommer også fra Gilleleje for at handle der. En boghandel er jo en butik, som vi hverken kan eller vil undvære. Det er jo en livsnerve i byen," siger Conny Nielsen.

Hun appellerer til, at borgerne hjælper til på den ene eller den anden måde:

"Det vil være ganske forfærdeligt, hvis den er nødt til at lukke. Vi må kunne gøre noget. I Fredensborg er der 800 borgere, som har været med til at redde den lokale boghandel. Det kunne vi måske også gøre her. Måske kunne vi købe nogle folkeaktier eller på en anden måde støtte butikken," siger Conny Nielsen.

Læsere er velkomne til at skrive til Ugeposten, hvis de har en god idé til, hvordan man kan sikre, at butikken overlever. Skriv til ugeposten.red@sn.dk.