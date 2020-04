På HUC er murerne i gang med at skifte sten og fuger. Foto: Karen Fhær

Vil hjælpe virksomheder: Kommunen fremrykker renoveringer

Mens de kommunale bygninger er lukket ned, bliver der renoveret på livet løs

Ugeposten Gribskov - 21. april 2020 kl. 11:46 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona-krisen har fået en sidegevinst: Rundt om i Gribskov har kommunen fremrykket en stribe vedligeholdelsesopgaver på skoler, vuggestuer og dagtilbud.

Nogle steder er der kommet ny asfaltbelægning, andre steder er der repareret gulve og vinduer, ligesom nogle tage og mure er blevet gennemgået og fuget.

Mange bygninger står nemlig tomme i øjeblikket, og dermed kan håndværkere arbejde løs uden at forstyrre medarbejdere, beboere, børn og unge. Det anslås, at de igangsatte opgaver udgør lidt over 1 million kr. som dækkes af det ordinære budget til vedligehold af kommunens ejendomme.

Alt i alt drejer det sig om cirka 30 opgaver, som er fremrykket, oplyser teamleder Lene Riis, Gribskov Kommune. Opgaverne ville ellers være blevet løst senere på året, så der er altså ikke tale om ekstraopgaver.

"Det giver god mening at fremrykke renoveringer, da en del af bygningerne står tomme her under corona-krisen. Det giver os mulighed for at få arbejdet gennemført, så medarbejdere, beboere, børn og unge kan komme tilbage til bygninger, der er optimeret, uden at det har været til gene for dem. Mange renoveringer foregår som regel i ferierne, så vi forstyrrer dem, der benytter bygningerne, mindst muligt, men det er ikke altid, at det er muligt" siger borgmester Anders Gerner Frost.

Håndsrækning

Borgmesteren lægger ikke skjul på, at fremrykningerne også er en håndsrækning til erhvervslivet:

"Fremrykningerne giver også et par fordele for de håndværkere, der skal udføre arbejdet. Dels slipper virksomhederne for at skulle sætte håndværkerne til at arbejde i ferierne, hvor mange gerne vil være sammen med familien, dels er fremrykningerne et lille bidrag til erhvervslivet i denne krisetid, hvor færre får ordrer og ordrer aflyses," siger Anders Gerner Frost.

På Sankt Helene Skole i Vejby er der eksempelvis lagt asfalt, udskiftet et vindue og murværket har fået en omgang og en gang kalk. På HUC er murværket blevet gennemgået for defekte sten, og fuger er udskiftet. Derudover har belægninger i gården fået asfalt, jord og beton.