Der bliver rig mulighed for ordentlige bamsekram i Helsinge. Modelfoto.

Vil hjælpe trængende: Nu kan du få en rigtig bamsekrammer

Sammen - hver for sig. De ord har lydt igen og igen i disse corona-tider. De fleste har da også haft en begrænset kontakt til andre mennesker i de seneste måneder.

Men nu forsøger Gadekærforeningen i Helsinge at give en udstrakt hånd til de familier, der savner en vaskeægte bamsekrammer. I bogstaveligste forstand.

Til dagen er der bestilt en 'mobil bamsefabrik'. Børn og barnlige sjæle kan her købe en 40 centimeter stor bamse til 25 kr., og bamsen vil få et navn - ligesom man kan sætte et hjerte i den.