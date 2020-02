Dorte Christiansen er med i en forening, der vil hjælpe forældre til sårbare børn og unge. Foto: Arkiv

Send til din ven. X Artiklen: Vil hjælpe sårbare: 'I står ikke alene' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil hjælpe sårbare: 'I står ikke alene'

Forening vil hjælpe forældre til sårbare børn. 'Foreningen handler om at vise, at man ikke står alene', siger en af stifterne

Ugeposten Gribskov - 08. februar 2020 kl. 08:16 Af Jeppe Helkov (jeppe@ugeposten.dk) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov er en af de kommuner i landet, der har oplevet den største stigning i antallet af børn, der er blevet henvist fra folkeskolen til specialtilbud. Men hvor går man egetlig hen som forældre, hvis ens barn pludselig får en diagnose? En forening af frivillige har sat sig for at hjælpe de mange udsatte børn - og ikke mindst deres forældre.

Foreningen hedder 'Forældre til børn og unge med særlige behov' eller DUPS i daglig tale. Bag foreningen står blandt andre Dorte Christiansen. Hun har på egen krop oplevet, hvor hårdt det kan være at blive fanget i kommunale system.

Hun har kæmpet en årelang kamp for at få den rette hjælp til sin datter.

Svært at få hjælp "Min datter er autist, så jeg ved, hvor svært det kan være at få den rette hjælp. Og hvor stor en viden man selv er nødt til at have, når man møder det kommunale system. Jeg har måttet kæmpe en brav kamp for at få støtte og hjælp til mig barn. For det er en kamp. Jeg erfarede, at lige meget hvor jeg henvendte mig, var der ikke viden om, hvordan jeg blev klogere og kunne hjælpe min datter videre, så hun får de bedste muligheder. Jeg endte med at måtte købe hjælp fra forskellige underviser, men det kan jo ikke være rigtigt, at man skal helt derud. Derfor samlede jeg en arbejdsgruppe med forskellige fagfolk og forældre i samme situation," siger Dorte Christiansen og fortæller, at målet med foreningen er at bidrage med viden. Og håb.

"Vi var flere, der havde en oplevelse af, at der er en del børn, unge og familier her i kommunen, som mangler nogle tilbud eller viden om det kaos, de pludselig er blevet kastet ud i. I dag er der rigtig mange sårbare børn og forældre. Og samtidig oplever vi, at der flere steder i kommunen ikke er de rette tilbud. Så foreningen handler om at vise, at man ikke står alene. At selvom man kæmper en hård kamp og man har børn med særlige behov, så er der lys forude," siger hun.

Fantastisk at opleve Som led i DUPS' virke arrangerer de blandt andet forskellige foredrag. Håbet er, at de på den måde kan bidrage til at skabe en større viden hos forældrene i Gribskov, så de bliver bedre klædt på til at hjælpe deres børn. For to uger siden holdt en 19-årig pige et oplæg om hendes liv med diagnoser. Her mødte 55 personer op.

"Det er fantastisk at opleve. Der var mennesker fra forvaltningen, der var kontaktpersoner, og der var forældre. Det er fantastisk at kunne samle så mange forskellige mennesker. Men det viser for også, at der er mangel på viden om børn med særlige behov. Børn der er udfordrede" siger Dorte Christiansen, der fortæller, at de også har indgået et samarbejde med netop forvaltningen i Gribskov Kommune.

I en arbejdsgruppe kommer Dorte Christiansen og gruppen med input til kommunen omkring de oplevelser med det kommunale system, de har i hverdagen.

"Kommunen har haft en meget positiv tilgang til os. Det er jeg rigtig taknemmelig for. De lytter og tager de ting, vi siger, til efterretning," siger hun.'

Det er unikt I Gribskov Kommune er centerchef Rikke Østergaard Asmussen også glad for de input, de har fået fra den frivillige forening.

"Det unikke er, at vi her i Gribskov har en samling af forældre, der er engagerede, dygtigte, og som gerne vil fortælle, om de oplevelser de har, og på den måde gøre tingene bedre. Selvfølgelig for dem selv, men mest af alt handler det om, hvordan vi kan gøre tingene bedre i fællesskab. Som kommune er det vores overordnede forpligtelse at overholde lovgivningen og følge de rammer og vilkår, der er. Derfor er det et ekstra plus, at vi har en part, vi kan samarbejde med på den her måde," siger Rikke Asmussen, der fortæller, at samarbejdet allerede har resulteret i konkrete ændringer.

"Vi mødes og tager dialogen. For eksempel om nogle konkrete episoder hvor noget har været vanskeligt. Der prøver vi at lære fra det sagsforløb, der har været. Hvor gik det rigtig godt, hvor var det svært og bøvlet. Så prøver vi at omsætte det til nogle ændringer og refleksioner over vores arbejdegange. Det har blandt andet ført til, at vi har gennemgået vores hjemmeside for at gøre den mere tilgængelig og lettere at forstå," siger hun.

Rikke Asmussen peger også på, at foreningen spiller en vigtig rolle ved, at forældre til sårbare børn kan møde andre, der kender til de udfordringer, de står i.

"Gennem samarbejdet får foreningen viden om de rammer og vilkår, vi har som kommune. Dem kan de være med til at fortælle om i deres netværk. Men samtidig får forældrene også et sted at gå hen som ikke nødvendigvis er kommunen. Men et sted man kan gå hen og være sammen med ligesindede og få viden og erfaring derfra," siger hun-

DUPS har allerede planlagt sit næste foredrag.

Det bliver den 27. februar med forfatter og jurist Monica Lylloff, der fortæller om livet som mor til tre handikappede børn - og hvordan man bliver ved med at være et ægtepar, forældre og søskende i en svær tid.

Vil du læse mere om foreningen, kan du gå ind på Facebook-siden 'Forældre til børn og unge med særlige behov i Gribskov'.