Flere områder i Nordsjælland kan blive ramt af opholdsforbud, lyder det nu fra politiet. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Vil give flere bøder: Nordsjællands Politi har fået nok af store forsamlinger

Ugeposten Gribskov - 01. maj 2020 kl. 12:15 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu ekstra god grund til at huske at holde afstand, når du bevæger dig ude i det offentlige rum. Nordsjællands Politi oplyser nu, at de fremover vil 'anlægge en skarpere kurs over for borgerne' - og at de 'nu i højere grad vil benytte bødeblokken over for de borgere, som ikke overholder myndighedernes anvisninger i forbindelse med Covid-19'.

"Vi håber naturligvis ikke, at det bliver nødvendigt. Men hvis det viser sig, at borgerne ikke følger retningslinjerne i forhold til at holde den nødvendige afstand og undgå at være for mange samlet, så er konsekvensen, at man får en bøde," siger chefpolitiinspektør Søren Thomassen i Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Her skriver de også, at de vil overveje at gøre brug af muligheden for at indføre opholdsforbud.

Nordsjællands Politi har den seneste tid haft særlig fokus på Bellevue Strand og Rungsted Havn, hvor mange folk er stimlet sammen. De to steder er udpeget som 'hotspots'. Men også i Gribskov har politiet haft områder, hvor der har været 'et øget fokus'.

Der drejer sig om Gilleleje Havn, Tisvilde Strand, Rågeleje Strand, Dronningmølle Strand, Heather Hill og diverse skovarealer i Gribskov. De lokationer fremgik af en liste, Rigspolitiet mandag ved en fejl kom til at sende ud.

Nordsjællands Politi afviser ikke, at der kan komme flere hotspots til.

"Vi øger antallet af patruljer markant og vil være mere synligt til stede ved de to 'hot spots' og andre steder i politikredsen for at sikre, at borgerne overholder de regler, som gælder for at forhindre Covid-19-virussen i at sprede sig. Der er heldigvis rigtig mange dejlige steder i Nordsjælland, hvor man kan nyde kysten og naturen uden at være for mange eller for tæt," siger Søren Thomassen.