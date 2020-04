Se billedserie Her lå Søborg Sø, der var Nordsjællands fjerdestørste sø, indtil den blev tørlagt til landbrugsformål. Pressefoto: Naturstyrelsen

Vil genskabe Søborg Sø: Så stor og dyb bliver den

Ugeposten Gribskov - 21. april 2020 kl. 14:00

Naturstyrelsen har netop besluttet, at Søborg Sø, der skal genetableres, får et vandspejl en meter over havets overflade. Det betyder, at søens areal vil være omkring 300 hektar, og der vil være 135 hektar eng- og mosearealer rundt om søen.

Søen bliver meget lavvandet og får en gennemsnitsdybde på en meter, fortæller Ida Dahl-Nielsen, biolog og projektleder i Naturstyrelsen. Og dybden har betydning for områdets biodiversitet.

"Det bliver en fantastisk naturlokalitet, netop fordi søen bliver så lavvandet og med sjapvand, engarealer, og mosearealer rundt omkring," siger hun.

Der vil være et rigt fugleliv med masser af ænder, gæs, vadefugle og måske traner, ørne og rørhøge.

"Vi vil også sikre, at en stor del af arealerne omkring søen vil blive græsset med kreaturer, så vi får nogle store sammenhængende enge. Det vil rigtig mange fugle, insekter og vilde planter nyde godt af".

To scenarier

Der var også undersøgt muligheden for, at søen kunne have en større dybde på 1,6 meter over havets overflade.

Den løsning ville være dyrere, fortæller Ida Dahl-Nielsen, fordi flere veje skal sikres, og digerne langs Landkanalen skal være højere. Der er bevilget 93 millioner kroner til genetableringen af søen.

"Og vi har spurgt ferskvandsbiologer, der siger, at vi får en mindst lige så god naturlokalitet med den lave dybde. Men begge scenarier ville give et rigtig godt naturområde med stor biologisk mangfoldighed. Hvis man har både sø, eng og tør natur i en stor mosaik på hele det pumpede område på 600 hektar, så giver de flere forskellige naturtyper samlet en fantastisk biodiversitet," siger Ida Dahl-Nielsen.

Nemmere forhandling

Samtidig betyder en dybde på 1 meter over havets overflade også, at naboejendommene i mindre grad vil blive påvirket.

"Hvis du har det højere vandspejl, så vil for eksempel haver ned til området blive mere fugtige. Jo højere vand i søen, des større påvirkning af områderne," siger Ida Dahl-Nielsen.

En del lodsejere har udtrykt ønske om det valgte scenarie, fortæller hun.

"Så det gør det nemmere at forhandle med lodsejerne, som vil sælge, eller som vil beholde deres areal og få en erstatning for, at det bliver vådere".

Staten har på nuværende tidspunkt opkøbt 325 hektar, og Landbrugsstyrelsen er i øjeblikket i gang med den resterende jordfordeling, som forventes afsluttet i november i år.

Adgang vejen rundt

Planen er, at man skal kunne komme hele vejen rundt om søen - en tur på omkring 12 kilometer.

"Der er i dag en regional cykelsti, der går gennem området og den forventer vi at flytte, så den kommer til at gå på vestsiden af området langs Landkanalen," fortæller Ida Dahl-Nielsen.

"Der er nogle arealer syd-øst, som staten endnu ikke ejer. Men vi håber at kunne lave en løsning i forbindelse med jordfordelingerne, der gør, at man vil kunne lave adgangsmuligheder hele vejen rundt om søen".

Hvis det går efter planen, vil man på sigt kunne gå eller cykle rundt om søen i to forløb: En nordlig og en sydlig del.

"Så bliver det nærmest to adskilte søer, der bliver opdelt af den asfaltvej, der går fra Søborg by og vestpå mod Græsted".

Det er planen, at søen skal stå færdig i 2023.