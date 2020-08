Vil genoplive ADHD-forening

Ole Thomsen vil tage initativ til at få foreningen ADHD Gribskov op at stå igen. Foto: Camilla Nissen.

Ugeposten Gribskov - 13. august 2020

Der er brug for at gøre en indsats børn med ADHD og andre sårbare børn og deres familier. Det mener Ole Thomsen, som nu tager initiativ til at genoplive foreningen ADHD Gribskov - en forening, der i første omgang blev stiftet i 2011, men siden nedlagt igen. Ole Thomsen har i første omgang stiftet en Facebookgruppe, hvor 80 personer har meldt sig ind - og så har han i samarbejde med Gribskov Kommunes idrætskonsulent Flemming Larsen og Mona Bechmann, der blandt andet har været formand for Red Barnet, arrangeret en tur til Nordsjællands Fuglepark for sårbare familier. Hele 127 børn og voksne kom afsted i tre hold.

"Der blev jeg bekræftet i, at der er behov for at gøre sådan nogle ting. De her mennesker har brug for en timeout og få nogle gode oplevelser sammen, som for eksempel i Fugleparken. På den måde kan forældrene også få lidt ro, fordi børnene bliver adspredt," siger han.

"Og så er en tur som denne et klasseeksempel på samskabelse mellem frivillige, kommunen og en privat virksomhed," siger Ole Thomsen.

Opbakningen til både Facebooksiden og turen i Fugleparken har bestyrket Ole Thomsen i, at der igen er brug for en forening til sårbare børn og deres familier.

"Det er ikke kun for børn med ADHD, og i vedtægerne kommer der til at stå, at foreningen er for sårbare børn, herunder børn med angst, autisme og OCD," siger han.

Han peger på, at også andre foreninger i Gribskov arbejder for at hjælpe sårbare børn, herunder Familievenner Gribskov, som han gerne vil samarbejde mere med.

"Der er behov for, at vi sparrer med hinanden. Vi har forskellige nuancer i vores arbejde, men man kunne tænke mere samarbejde ind. Så jeg er ikke ude efter at skabe en konkurrence, men at vi hjælper hinanden," siger han.

Ole Thomsen vil blandt andet arbejde for at få en café for sårbare unge op at stå.

"Her vil de kunne spejle sig i hinanden og se, at andre unge også har udfordringer af den ene eller den anden slags," siger han.

Tidlig indsats

Og så vil han sætte fokus på værdien af en tidlig indsats, at der bliver gjort noget, når man ser, at et barn ikke trives - som han blandt andet har oplevet, at hans eget barnebarn, der har ADHD, har haft glæde af. Det har betydet, at hun i dag som 13-årig er i en almen klasse.

"Jeg har også været frivillig mentor for en familie. Det er sådan nogle ting, man kan gøre, som en lille forening. Nogen gange er det så lidt, der skal til for at hjælpe, og det kan være nogle udfordringer, som er nemt at gøre noget ved. Mange kommuner har en stram økonomi, og jeg ser det som fælles opgave, at vi griber ind i tide, når man ser, at et barn ikke trives," siger han.

Ole Thomsen inviterer til informationsmøde om ADHD Gribskov den 29. august klokken 14.00-17.00 i Frivilligcenter Græsteds nye lokaler.

"Og hvis nogen så er interesseret, kan vi allerede der stifte en forening," siger han og peger på, at der skal bruges fem bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Ole Thomsen har lang erfaring med frivilligt arbejde, blandt andet som formand for Frivilligt Forum, paraplyorganisationen for foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde i Gribskov. I dag arbejder han blandt andet frivilligt som bisidder hos Frivilligcenter Græsted, med særligt fokus på sårbare børn, og her han også fået viden om sagsbehandling, visitationer mm.

Han har tidligere modtaget Gribskov Kommunes Handicappris for sin indsats på området.