Se billedserie Politikerne har besluttet at arbejde videre med planerne om en ny multihal i Gilleleje. Illustration: Gribskov Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Vil bygge ny multihal i Gilleleje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil bygge ny multihal i Gilleleje

Ugeposten Gribskov - 17. marts 2020 kl. 11:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et helt nyt idrætsområde med en multihal er måske på vej til Gilleleje, nærmere bestemt mellem Gilbjergskolen ved Parkvej og idrætsarealerne omkring Gilleleje Boldklub.

Udover en ny hal indebærer projektet også renovering af de eksisterende bygninger, flytning af et parkeringsområde og et nyt indgangsparti.

Hvis det i sidste ende bliver en realitet, vil det få en stor betydning for området, lyder det fra udvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V).

"Uanset om det er institutioner eller idrætanlæg, har det altid en kæmpe betydning, at det er up to date - både for foreningerne og medarbejderne. Og vi vil jo gerne idrætten, fordi det giver ammenhold, og det har en masse forebyggende effekter," siger hun.

30,5 mio. kroner Udvalget Børn, Idræt og Familie har besluttet, at administrationen skal forsøge at finde midler udefra til at finanseriere projektet, der er estimeret til at koste 30,5 millioner kroner.

"Administrationen skal finde ud af, om der er fonde, der vil være med i projektet," siger Natasha Stenbo Enetoft.





Lokalpolitikerne har allerede afsat 5,8 millioner kroner til projektet fra kommunens anlægsmidler.

Det betyder, at der skal findes 24,7 millioner kroner for at en ny idrætshal med mere kan realiseres. Det er planen, at administrationen om et halvt års tid skal give byrådspolitikerne en orientering på, hvordan det går med at finde pengene.

Ikke urealistisk Børn, Idræt og Familie-udvalget havde tre scenarier at vælge imellem, da de skulle tage stilling til, hvordan idrætsområdet ved Parkvej skulle udvikles. Her er det valgte scenarie med multihallen det mest omfattende og dyreste.

"Vi skal have en udvikling, og det er tilladt at drømme. Det er ikke en urealistisk drøm, men det er selvfølgelig en drøm, som nok ikke går i opfyldelse i morgen," siger Natasha Stenbo Enetoft.

Det næstdyreste scenarie til 18 millioner kroner inkluderede i stedet en lethal, og det billigste scenarie til 5,8 milllioner kroner, som altså allerede har fuld finansiering, er uden hal og et nyt indgangsparti, men handler udelukkende om renovering af bygninger og flytning af et parkeringsområde.

"Vi er storsnudede for at få nogle resultater. Ellers kunne vi lige så godt køre i Harald Nyborg, købe et telt, sætte det op og sige 'så er det den hal, I må klare jer med'," siger Natasha Stenbo Enetoft.

Nedslidt hal Arbejdet med at udvikle idrætsområdet i Gilleleje begyndte tilbage i 2017. En arbejdsgruppe bestående af kommunen, Gilbjergskolen og idrætsforeninger i Gilleleje har siden fundet frem til idéer og ønsker til området, der har dannet grundlag for de nuværende planer.

I et notat står der, at arbejdsgruppen påpeger, at den nuværende hal og de omkringliggende lokaler er 'meget nedslidte', og at der er et stort behov for renovering.

Arbejdsgruppen påpeger også, at der generelt er behov for flere kvadratmeter til at dyrke idræt i området, da de nuværende faciliteter bliver brugt meget.

Vi er stor- snudede for at få nogle resultater. Ellers kunne vi lige så godt køre i Harald Nyborg og købe et telt, sætte op det op og sige 'så er det den hal, I må klare jer med'

Natasha Stenbo Enetoft (V), formand for Børn, Idræt og Familie-udvalget.