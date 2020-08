Se billedserie Gilleleje Museum, der blev stiftet allerede i 1929, tæller i dag mere end 700 medlemmer. Og foreningen har allerede lovet, at man er klar til at stille både grunden og det gamle fiskerhus på hovedgaden til rådighed for projektet. Foto: Lars Christiansen Foto: Lars Christiansen

Vil bygge museum til 40 mio. kr. midt i Gilleleje

Museum Nordsjælland præsenterer på tirsdag politikerne for ambitiøst visionsoplæg om et nyt museum midt i Gilleleje

Ugeposten Gribskov - 06. august 2020 kl. 10:11 Af Flemming Saugmann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis ellers byrådet og en håndfuld gavmilde fonde vender tommelfingeren opad og graver dybt i pengekassen, når de om kort tid præsenteres for et ambitiøst museumsprojekt i Gilleleje til omkring 40 millioner kroner, kan byen endelig gå i gang med realisere planerne om et nyt museum om "Livet ved havet".

En styregruppe under ledelse af Museum Nordsjælland har det seneste år arbejdet på et visionsoplæg, som nu for første gang præsenteres for politikerne. Det sker på kulturudvalgsmødet 11. august, hvor man vil orientere om, hvor langt planerne er kommet: Og håbe på massiv opbakning, også økonomisk, så fundraisingen kan komme i gang.

"For uden garanti for en kommunal medfinansiering vil det aldrig lykkes os at skaffe de mange millioner i fondsmidler, vi får brug for," siger museumsdirektør Ole Lass Jensen, der har været primus motor i det ambitiøse projekt.

Museumsstrøget

Museet skal placeres lige der, hvor begivenhederne fandt sted. For midt i det gamle Gilleleje nær havnen ligger allerede "Museumsstrøget", der udgøres af to sammenhængende grunde, som strækker sig fra Gilleleje Hovedgade til Østergade.

Grundene har hver sin ejer: Gilleleje og Omegns Museumsforening åbnede i 1939 udstillinger i Gilleleje Hovedgade 49, mens Gribskov Kommune siden 2013 har ejet Østergade 20.

Det samlede kompleks omfatter et grundareal på knap 4.000 m². Grundene bruges allerede til museums formål, og det er her, det nye museum skal være. Området støder op til Gilleleje Kirke, som dannede ramme om en væsentlig begivenhed i forbindelse med jødetransporterne over Øresund til Sverige i oktober 1943.

"Museet bliver således forbundet med kirken, den gamle bydels historiske fiskerhuse og havnen. Og dermed får museet en beliggenhed midt i det autentiske fiskermiljø," fortæller Ole Lass Jensen og fortsætter:

"Vi vil i det kommende museum fortælle om, hvordan mennesket har levet ved Sjællands nordkyst fra de ældste tider til i dag. Om det barske liv ved havet for Gillelejes fiskere og deres familier. Om kulturmødet mellem de fattige fiskere og sommergæsterne. Og om dengang i 1943 da byen stod sammen om at redde danske jøders liv. Det handler om overlevelse, sammenhold, mod, svigt og håb. Og det handler om, hvordan de store fortællinger findes i de små. For Gillelejes historie har sat sig spor i verdenshistorien."

I projektet for det nye museum indgår, at de to gamle huse, Hovedgaden 49 og Østergade 20, er bevaringsværdige, og skal indgå i det samlede museumskompleks. For selv om husene ikke kan anvendes som udstillingsbygninger på grund af klimatiske og pladsmæssige forhold, anses de for at være egnede til at rumme støttefunktioner.

Men anderledes med Skibshallerne, der nok kommer til at lade livet for en ny udstillingsbygning, der skal danne ramme om en aktiv og tidssvarende formidling, hvor der er de rette klimatiske forhold og gode adgangsforhold for gangbesværede. Og det kan den eksisterende bygning, Skibshallerne, ikke leve op til. Derfor bør Skibshallerne efter styregruppens mening enten moderniseres og udbygges eller, hvad der nok er optimalt, erstattes af en helt ny bygning. Ifølge projektet bør udstillingsbygningen rumme ca. 1000 m2 med lokaler til permanente udstillinger, skiftende udstillinger og servicefunktioner.

Budgetforhandlinger Når museumsplanerne tirsdag 11. august kommer på bordet i udvalget for kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi er formanden Morten Ulrik Jørgensen sikker på, at præsentationen af projektet vil blive modtaget meget positivt: Og sendt videre, så det når at indgå i de kommende budgetforhandlinger. "For vi må jo heller ikke glemme, at Gilleleje Museum blev den store taber, da man realiserede Kulturhavnen. Og at de siden måtte forlade Pyramiden. Så alt andet lige har de hele tiden haft noget til gode. Og det har derfor også været dejligt at kunne inddrage den aktive forening, der tæller langt over 700 medlemmer, i planlægningen af rammerne for det hvad det nye museum skal rumme," siger Morten Ulrik Jørgensen.

Både visionsoplægget og de politiske udmeldinger er da også sød musik i ørerne på Birgit Sørensen, formand for Gilleleje Museum, selv om hun ligesom Museum Nordsjælland og kulturudvalgsformanden understreger, at der er tale om et oplæg, hvor også borgerne skal tages med på råd og dialogen med byen intensiveres: Hvad der forventes at kunne ske allerede i løbet af efteråret.

Solide fingeraftryk "Jeg er da også jublende glad for, at jeg ikke på lørdag, hvor vi har generalforsamling, igen i år må genbruge teksten fra de tidligere år, når jeg skulle fortælle medlemmerne om hvor museumsplanerne egentlig befandt sig. Planer som vi har ventet på siden kommunen i 2012 købte Østergade 20 til formålet" siger Birgit Sørensen.

Men at det har været ventetiden værd, erkender hun også, da foreningen har fået sat sine solide fingeraftryk på planerne, hvor et kommunalt udspil/mellemspil i 2016 udelukkende fokuserede på et museum i Gilleleje med fortællingen om gillelejefiskernes hjælp til de danske jøder i 1943.

"Projektet led dog en hurtig død, ikke mindst fordi det nærmest blev trukket ned over os borgere ovenfra, uden inddragelse af hverken museum eller byens borgere. Og sammenligner vi med det nye oplæg kan museet glæde sig over, at netop de emner, som vi havde understreget skulle med i et nyt museum - de er nu med. Det er naturligvis fiskeriets historie, kystens udvikling - og naturligvis også oktober 43 - og så det forslag, som også kom frem på en generalforsamling, nemlig turismens historie."

Et levende museum Og han kan ikke være mere enig, museumsdirektør Ole Lass Jensen. "Det nye museum skal være i bevægelse, og det skal summe af liv. Og udstillingerne og udearealerne skal rumme inddragende aktiviteter for børn og voksne, hvor børnene gennem særlige aktiviteter skal kunne lege sig ind i historien. Og i turistsæsonen og i skoleferierne skal der være aktiviteter målrettet børn og børnefamilier, ligesom der skal dagligt tilbydes rundvisninger, og de skal trækkes ud i byrummet, hvor begivenhederne fandt sted," understreger Ole Lass Jensen og tilføjer, at der også skal skabes gode rammer for, at skolerne fra Gribskov og andre steder i Nordsjælland kan bruge museet som led i undervisningen - hvad enten det sker på egen hånd eller som et forløb i regi af museets skoletjeneste. Derfor skal den nye udstillingsbygning også rumme et særskilt undervisningslokale.

Med et nyt museum vil Kulturhavn Gilleleje endelig få det manglende blad i firkløveret, der for alvor sætter kommunen på det Nordsjællandske kulturelle landkort. Tankerne er tænkt for længst og nu glæder aktørerne sig bare til, at et nyt museum snart kommer til at indgå i byens øvrige kulturliv.

"For selvfølgelig skal der være et aktivt samspil med den nærliggende Kulturhavn Gilleleje, som rummer bibliotek, turistinfo, biograf og restaurant samt vekslende arrangementer og små udstillinger. Og så skal museets samarbejde med Gilleleje Bibliotek og Gribskov Arkiv om digital formidling og små udstillinger i Kulturhavnen fortsætte og udbygges, hvor udstillingerne både kan fungere som appetizers til et besøg på museet og som selvstændige udstillinger," lyder det optimistisk fra direktøren for Museum Nordsjælland, Ole Lass Jensen. Men en ukuelig optimisme, selv om den lige nu ligger omkring 40 millioner kroner væk.