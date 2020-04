Se billedserie Ifølge Morten Bomholdt Hansen, der er født, opvokset og stadig bor i Helsinge, har han sammen med Cecilie Wøldike Nielsen bevidst forsøgt at skabe et anderledes univers. Foto: Lasse Lagoni/Foto: Lasse Lagoni

Send til din ven. X Artiklen: Vil bryde tabu i X Factor: 'Måske kan nogen spejle sig i vores situation' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil bryde tabu i X Factor: 'Måske kan nogen spejle sig i vores situation'

Morten Bomholdt Hansen fra Helsinge forfølger i X Factor drømmen om at kunne leve af sin musik. Men programmet handler for ham mindst lige så meget om at vise, at det er ok

Ugeposten Gribskov - 10. april 2020 kl. 10:40 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kommer med noget fuldstændig naturligt. I er edgy. Man kan mærke jer. Og man glæder sig til at høre jer synge.

Læs også: Corona sætter drøm på pause

Ved første øjekast var der ikke mange, der levnede Smokey Eyes en chance.

De fleste tænkte nok, at de var endnu et af de par, man hjemme i sin trygge, bløde sofa kunne sidde og grine ad og ikke med. På nettet gjorde en af landet største Instagram-profiler, Anders Hemmingsen, sig også straks lystig over deres udseende.

Men 'det mærkelige' X Factor-par, som TV2 i en artikel døbte Cecilie Wøldike Nielsen og Morten Bomholdt Hansen, der bor i Helsinge, har endnu en gang bevist, at man ikke skal bedømme en bog på dens omslag.

De rosende år fra dommerne er strømmet ned over venneparret, der har taget rejsen fra auditions til live shows.

Og gennem hele X Factor-forløbet har parret netop fået ros for deres særegne stil. Som dommer og Morten Bomholdt Hansen og Cecilie Wøldike Nielsens mentor, Ankerstjerne, formulerede det efter en af deres optrædener.

"Jeg synes, I er særlige. Og det kan vi ikke få nok af."

Et anderledes univers Ifølge Morten Bomholdt Hansen, der er født, opvokset og stadig bor i Helsinge, har de bevidst forsøgt at skabe et anderledes univers.

"Vi har virkelig tænkt meget over, hvad vi vil med musikken. Vi kan godt lide popmusik, men vi vil gerne have, at der er en mening bag, når vi vælger sange. At der er et budskab i den. Vi vil ikke synge en sang, bare fordi den er populær. Den skal sige noget," siger den 23-årige sanger.

At skille sig ud er noget, Morten Bomholdt Hansen altid har gjort. På godt og ondt. I 6. klasse begyndte han for eksempel at gå i jakkesæt og med hat, fordi han havde set musicalfilmen 'Blues Brothers'. Han lyttede også til andet musik end de andre børn i klassen.

Men i et klasselokale, hvor de fleste bare prøver at passe ind, kan det have sine omkostninger, hvis man er anderledes. Det bliver heller ikke nemmere, hvis man ligefrem skilter med det.

Derfor har Morten Bomholdt Hansen også altid følt sig lidt alene.

"Det var helt klart mest i folkeskolen. Der lægger man især mærke til, hvis nogen er lidt anderledes. Men jeg har altid været lidt udenfor. Også da jeg begyndte på efterskole. Men der havde jeg nået en alder, hvor jeg synes, det var fedt. For de folk, jeg kunne lide at være sammen med, var også sådan," husker han tilbage.

To ting ændrede dog Morten Bomholdt Hansens liv radikalt. Efter efterskoleopholdet fandt han ud af, at han havde 'noget autisme og angst'.

Mødet med Cecilie Mødet med Cecilie Wøldike Nielsen har dog gjort den største forskel.

"Det har ændret verden for mig, da jeg begyndte at ses med Cecilie. For to år siden var jeg ret indelukket og var ikke så glad. Jeg kunne ikke rigtig håndtere verden og var en smule deprimeret, uden at det dog var klinisk. Men så begyndte jeg at snakke med hende. Og hun har helt sikkert ændret mit syn på verden. Gjort mig mindre kritisk. Før så jeg ned på alting. Det var nok også en del af grunden til, at jeg ikke havde det så godt. Det gør jeg ikke længere," siger han og nævner hans syn på X Factor som et eksempel.

"Det var sådan et program, jeg så ned på. Når nogen foreslog, at jeg skulle stille op, var mit svar altid, at det skulle jeg godt nok aldrig. Og så kunne jeg remse 10 ting op, der var galt med det program - og hvordan det ikke hjalp musikere. Den negativitet har jeg prøvet at lægge fra mig. Nu prøver jeg at finde det positive i stedet for," siger han.

Og det er netop grunden til, at Morten Bomholdt Hansen valgte at stille op i X Factor, da Cecilie Wøldike Nielsen lokkede. Han håber, at de med deres anderledes stil kan være med til at hjælpe og guide andre unge, der lige nu slås med at føle sig udenfor.

"Det er megafedt, at vi nu kan fortælle vores historie. Hvordan det er at føle sig udenfor. Det er en stor del af grunden til, at jeg stillede op. Der sidder måske nogen derude, der kan spejle sig i vores situation. De kan se, at det godt kan være, at de er outsidere, nu hvor de går i folkeskole, men tingene ændrer sig - og har du et mål, kan du sagtens opnå det. Det er lige præcis sådan nogle talspersoner, jeg selv havde brug for, da jeg var yngre," siger han.