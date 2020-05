Vi bringer en Særmelding ...

I krigens sidste år var Grib Skov skueplads for nedkastning af våben og udrustning til omkring 5000 mand. Frihedskæmpere tog imod leverancerne i nattens mulm og mørke og sørgede for den videre fordeling til grupper i København og Nordsjælland. Frihedskæmperne arbejdede i sagens natur hemmeligt, og mange var unge mennesker, "der med hele Ungdommens Iver og Sans for rene Linier vilde optage Kampen mod Tyskerne"

Natten mellem den 22. og 23. oktober 1944 bliver skelsættende for de unge frihedskæmpere i Gilleleje. Dagen efter "skovturen" måtte flere af gruppens medlemmer gå under jorden i Rågeleje.

Da den første maskine dukker op, passerer den lige hen over hovedet på frihedskæmperne, der blinker det aftalte signal med lygterne, men maskinen flyver videre uden at aflevere noget.

Formålet med den natlige ekspedition var, som altid, kun kendt af de få. Man løftede først sløret for de øvrige medlemmer ved målet. Gruppen fordelte sig på poster i den nattemørke skov og ventede på, at flyvemaskinerne skulle flyve ind over dem og 'lette sig for deres last'.

Mødet med tyskere

Den altoverskyggende trang til et par timers søvn gør, at gruppen vælger at cykle ad Gillelejevejen med dens lange bakke ned mod Esbønderup.

De er uforsigtige, det er hovedlandevejen, og de burde cykle ad bivejene. De har maskinpistoler og karabiner hængende skødeløst på ryggen, da de ved korsvejen i Esbønderup pludselig opdager, at vejen er spærret af 5-7 skikkelser i de velkendte grønne uniformer.

'Til alt held er overraskelsen lige stor hos begge Parter, saa i Forvirringen lykkes det fire Mand at slippe forbi dem (tyskerne, red.) og efter samme Indskydelse at dreje af ad vejen mod Saltrup'.

Herefter sker stor forvirring i mørket. To spurter frem, den ene drejer hovedet og ser at de sidste tre holder stille lige over for tyskerne. Han springer af cyklen, smider den ind på marken, trækker pistolen for at komme kammeraterne til hjælp.

I mellemtiden er de undsluppet, og da lyset bliver tændt i et vindue, forstår frihedskæmperne, at tyskerne 'tilkalder Assistance telefonisk', og de opgiver at udrette mere og skynder sig væk.

Gestapo organiserer nu ca. 500 soldater fra SS kasernen i Jægersborg, der kort tid efter ankommer for at lede efter gruppen. Soldaterne skyder faretruende hele natten.