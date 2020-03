Mads Knudsen er årets Idrætsfund i Gribskov Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Verdensmestre og World Cup-vindere:Atleter blev hyldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdensmestre og World Cup-vindere:Atleter blev hyldet

Ugeposten Gribskov - 11. marts 2020 kl. 18:00 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

204 atleter fra Gribskov blev sidste onsdag hyldet. Her var der den traditionsrige 'Idrætsprisuddeling' i Gribskov Kultursal. Blandt modtagerne var alt fra boksere, til svømmere over bueskytter. Fælles for dem alle er, at de har vundet et mesterskab i 2019.

Ved fejringen blev prisen som 'Årets Fund' uddelt. Den gik til Mads Knudsen fra Nordkystens Bueskyttelaug. Som begrundelse lød det blandt andet, at han 'aldrig misser en træning uden en rigtig god grund' - og at han 'utvivlsomt er Gribskov Kommunes bedste idrætsudøver inden for sin idrætsgren'.

Prisen som årts Idrætsleder gik til Steen Billenstein fra Gilleleje Sejlklub.

Udover de to priser fulgte blandt andet et gavekort på 5.000 kr.

Gribskov har i 2020 fået to nordiske mestre, to europamestre, tre verdensmestre og to World Cup-vindere