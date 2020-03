Ventetid stiger: Så lang tid skal du vente på en byggetilladelse i Gribskov

I Girbskov skulle man i 2019 gennemsnitligt vente otte dage længere på en byggetilladele end i Nordsjælland samlet set. Foto: Anna Hjortsø

Ugeposten Gribskov - 13. marts 2020 kl. 15:00 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2018 skulle borgerne i Gribskov vente 50 dage i gennemsnit på at få behandlet deres byggesag hos kommunen. Men i 2019 steg det til 67 dage - det vil sige med 17 dage. Det viser nye tal fra erhvervsorganisationen Dansk Byggeri. De understreger samtidig, at de ikke mener, at sagsbehandlingen bør tage mere end to uger.

Men ifølge Dorethe Ungstrup, centerchef for Teknik og Borgerservice i Gribskov Kommune, er der langt fra lange sagsbehandlingstider i alle sager.

"Sager med ganske almindelige huse, der ikke skal have dispensation, og som overholder krav til højde, skel osv., får deres byggetilladelse inden for to uger. Der er enkelte sager, der tager mere end de to uger, men vi overholder det i langt de fleste tilfælde."

Den slags sager har sammen med erhvervssager høj prioritet, siger hun.

Den lange ventetid gælder i størstedelen af tilfældene, når der kommer sager, der drejer sig om lovliggørelse af eksisterende byggeri, siger centerchefen.

Altså i sager, hvor der er blevet bygget, inden kommunen har givet tilladelse.

En bunke gamle sager Da den længere ventetid er gennemsnitlig og inkluderer alle typer byggesager, er det ifølge centerchefen et udtryk for, at der er mange lovliggørelsessager, som kommunen ikke havde nået at behandle og som derfor ligger i en bunke.

"Der har vi behandlet rigtig mange gamle sager i 2019, og det er dét, der gør forskellen. Sagerne kan godt have ligget længe og trukket gennemsnittet op," siger hun.

I 2019 behandlede kommunen omkring 120 lovliggørelsessager, mens 30 sager blev behandlet i 2018, oplyser Dorethe Ungstrup.

Der kan her være tale om sager, hvor det viser sig, at der er bygget ulovligt, men også om sager, hvor det viser sig, at byggeriet følger reglerne - i begge tilfælde dog uden tilladelse. Og jo mere nybyggeri, der skal sagsbehandles, jo længere kan der gå, før visse typer af lovliggørelsessager behandles.

Ændret prioritering Ifølge Dorethe Ungstrup havde alle typer af lovliggørelsessager tidligere et servicemål på 16 uger, det vil sige den ønskede behandlingstid fastlagt af politikerne.

Men i foråret 2019 blev servicemålet ophævet, samtidig med at prioriteringen ændredes i de tilfælde, hvor ejer f.eks. har solgt ejendommen, men med forbehold i salgsaftalen.

"Den type lovliggørelsessager blev prioriteret og fik samme servicemål som de øvrige typer sager. Det var nemlig tit der, vi oplevede, at folk var rigtig frustrerede. De havde måske en ejendom, der var solgt, og så kunne de ikke få forbeholdet væk fra købsaftalen, fordi den lå så langt nede i bunken."

Har I så et særligt fokus på at komme til bunds i bunken af lovliggørelsessager?

"Ja, vi er ved at få barberet den ned, og det er derfor, vi har behandlet langt flere sager i 2019 end i 2018. Men samtidig prioriterer vi nye sager højere, fordi der står folk og venter på en tilladelse".

I hele Nordsjælland er den gennemsnitlige ventetid på byggetilladelse i samme periode steget fra 56 til 59 dage, hvilket er ni dage over landsgennemsnittet.