Artiklen: Vender hjem: Børnetøjsbutik flytter Troldeæsken åbner nu i lokaler, der har en helt speciel betydning for familien bag

Et par år efter, at hun sagde farvel, er Conny Nielsen og børnetøjsbutikken Troldeæsken nu tilbage på adressen, hvor det hele begyndte. I Østergade 29 i Helsinges gågade.

"Butikken åbner som et showroom, hvor man kan komme og se på vores varer efter aftale. Det kan være, man har lyst til at komme og se på tingene med sit barn. Så ringer man bare, og så kan man i ro og fred gå rundt alene," siger Conny Nielsen.

Hun fortæller, at det især et ønske fra hendes søn og nogle helt særlige minder, der gør, at de nu flytter tilbage i lokalerne, hun tidligere ejede med sin afdøde mand Kim.