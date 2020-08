Se billedserie Cecilia Bang og Lars Bregnbak oplevede forrige torsdag to vanvidsbilister på Dønnevældevej i Græsted på helt tæt hold. Foto: Google Maps Foto: Jeppe Helkov

Vanvidsbilist påkørte Cecilia og stak af: 'Nogen er nødt til at råbe op'

En vanvidsbilist overhalede Cecilia Bang med 140 km/t. i sving, forårsagede en ulykke og stak af. 10 minutter senere blev bilen set kørt ræs igen

07. august 2020
Af Jeppe Helkov

"Når vi først er derude, hvor det kan koste liv, er nogen nødt til at råbe op."

Lars Bregnbak er rystet. Rystet og forfærdet over den ulykke han torsdag aften i sidste uge oplevede på nærmeste hold på Dønnevældevej i Græsted.

Har man kørt på Dønnevældevej på stykket op mod rundkørslen, ved man, hvor dårligt udsyn der er på grund af de mange snævre sving. Af samme grund er der også dobbelt-optrukne linjer.

Netop derfor blev Lars Bregnbak desto mere chokeret, da han pludselig så en modkørende BMW i hans vognbane.

"To BMW'er ligger og kører ræs. I et venstresving trækker den ene pludselig ud, selvom han ikke kan se svingets ende. Han kører direkte mod mig," siger Lars Bregnbak.

Ulykke giver blackout Bag rattet i bilen, BMW'en er ved at overhale, sidder Cecilia Bang. Hun fortæller, at hun kun lige når at ænse, hvad der er ved at ske.

"Jeg kommer nede fra Bjørstrupvej. I det første sving ser jeg pludselig en sort BMW-stationcar på min venstre side, der er i gang med at overhale i meget, meget høj fart. I den modsatte vejbane kommer Lars kørende. Jeg må op at stå på bremsen, for at BMW'en kan nå ind. Men idet jeg kigger i spejlet, ser jeg en rød bil, der er helt oppe i røven af mig. Han kan ikke nå at undvige. Et sekund senere hører jeg braget, hvor han kører ind i mig. Jeg får et blackout," siger Cecilia Bang.

Hun anslår, at den overhalende BMW har kørt 120-140 km/t., mens den bagvedkørende ramte hende med 100 km/t.

"Jeg er så heldig, at jeg kører i en firehjulstrækker, og BMW'en, der rammer mig, kører i en relativ lav bil, så han banker ind i kofangeren. Ellers kunne det være gået helt galt," siger hun.

Den dramatiske dag slutter dog ikke dér. I stedet for at stoppe og se, hvordan Cecilia Bang har det, flygter de to vanvidsbilister fra stedet.

"Jeg tænker, at han ikke skal have lov til at stikke af. Så da jeg kommer til mig selv, prøver jeg at køre efter dem. Men jeg må stoppe efter 400 meter."

Heldigvis nåede Lars Bregnbak at tage bilens nummerplade, der er givet videre til politiet.

Hærger i Græsted Ulykken og de to vanvidsbilisters opførsel fik efterfølgende både Lars Bregnbak og Cecilia Bang til tasterne. I en Græsted-gruppe på Facebook har Lars Bregnbak blandt andet forsøgt at råbe op 'i håb om, at der findes nogle forældre, der kan ruske op i dem (vanvidsbilisterne, red.) eller venner der kan tale dem til fornuft', som han skriver.

Opslagene har efterfølgende sat gang i den helt store debat om unges kørsel i Græsted. For flere har meldt ind, at ulykken på Dønnevældevej langt fra er et enestående tilfælde.

"Var ved at køre ind i to af dem, da de kørte om kap på Hillerødvej sent lørdag nat/tidlig søndag morgen," skriver Corinne Weideli Hansen

June Jessen har også tidligere beskrevet en episode:

"Jeg så en forleden aften på Holtvej. Den kom kørende uden lys på og kørte inde på marken og lavede markræs. Jeg holdt ind til siden, da jeg talte i telefonen. Den kørte så ned imod frikirken, med slukket lys. Det var mørkt og der kom en modkørende. De var tæt på at køre sammen, og jeg kunne nemt være blevet involveret. Han tændte først lyset, da det var absolut sidste chance for den modkørende at bremse ned," skriver hun.

'Mindre rare typer' Det er da heller ikke første gang, at Lars Bregnbak og Cecilia Bang oplever den hasarderede kørsel i og omkring Græsted.

"Jeg har familie, der bor op ad Fakta. Der samles de unge om aftenen og ligger og laver hjulspin, håndbremsevendinger, skaber sig åndssvag - og kører ræs ud ad Esbønderupvej. Det har jeg oplevet gentagne gange - også at blive overhalet for fuldt optrukne linjer. Der har været masser af det, og jeg bor ikke engang i byen," siger Lars Bregnbak.

Cecilia Bang er enig.

"Jeg vidste godt, der var nogle mindre rare typer i området, men jeg vidste ikke, at det var så slemt - og at de er så åbenlyse omkring deres kørsel. Man kan jo se på Facebook, at nogle af dem er helt åbne omkring det. Det er bare en bøde på 1.500 kr., siger de. Det er skræmmende," siger hun med henvisning til et tidligere opslag i samme Facebook-gruppe, hvor en ung mand har lagt en video op af nogle unge mennesker, der drifter rundt i en rundkørsel i Græsted.

"Der findes ikke driftbaner på Sjælland men i Jylland, og det koster 3500 for en weekend. Og hvorfor køre til Jylland, når man kun får 1500kr. i bøde for, hvad vi laver? Så ja, der er der en del penge at spare, men I må da gerne sponsorer os, hvis I vil have os ud på banerne," skriver den unge mand blandt andet.

Kunne være gået helt galt Lars Bregnbaks håber, at hele debatten kan få de unge til at tænke sig om en ekstra gang.

"Det her kunne være gået helt galt. Nu kørte Cecilia heldigvis i en stor bil, men det kunne være endt i en dødsulykke. Når man er derude, er det tid til at tænke sig om og holde op. Jeg håber, de der drenge vil gå i dialog. Hvis de tør. Man skal ikke true hinanden. Det drejer sig om at finde en måde, hvor alle kan være her."

Selve ulykken påvirker også stadig Cecilia Bang. Både fysisk og psykisk.

"Lige nu sidder jeg i et mørkt rum nu og har hjernerystelse, piskesmæld og synsforstyrrelser. Jeg har det ikke så godt," siger hun og fortæller, at hun dog ikke tror, at ulykken har afskrækket de unge mænd.

"En kvinde skrev til mig, at hun var ude at løbe fem minutter fra, hvor ulykken skete. Hun var hjemme kl. 21.23, og jeg har ringet 112 kl. 21.13. Hun fortæller, at hun ved Tingbakkeskolen har set den sorte bil, der forårsagede ulykken, ligge og køre ræs igen, mens de andre står og kigger ned i en åben motorhjelm på den anden bil. Det er helt absurd, at de 10 minutter efter en ulykke ligger og ræser rundt igen med høj fart og hjulspin."

Bøde kan vente Hos Nordsjællands Politi bekræfter kommunikationsrådgiver Henriette Døssing, at de har fået en anmeldelse om en ulykke på Dønnevældevej.

"Vi har via registreringsnummeret fundet frem til ejeren af den bil, som efterfølgende kører væk fra stedet. Vi har endnu ikke haft lejlighed til at tale med ejeren, og kan derfor ikke endnu fastslå, hvem der førte bilen," siger hun.

Er det fordi, I ikke har kontaktet personen - eller fordi han ikke svarer?

"Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke se i sagsmappen," siger hun.

Ifølge Henriette Døssing kan ejeren af BMW'en dog højst sandsynligt se frem til en bøde.

"Hvis det kan bevises, at det pågældende køretøj er årsag til uheldet, er man som ejer erstatningsansvarlig. Man har som ejer også som udgangspunkt pligt til at oplyse, hvem der førte køretøjet på et givent tidspunkt, og man kan i særlige tilfælde blive straffet, såfremt man ikke oplyser dette."

Har du oplevet noget lignende? Skriv til redaktion@ugeposten.dk