Værkpræsentation 4: Relationscape

Hver uge i april vises kunstværker i Ugeposten fra forårets udstilling på Munkeruphus, der indtil videre er lukket pga. coronavirus. Værkerne er skabt af kunstnerduoen Studio ThinkingHand, der arbejder i tværsnittet mellem kunst og naturvidenskab for at revidere og udvide det menneskelige blik, så vi kan få øje på og adgang til biologiens diversitet og rigdom på tværs af tid og arter.

Det sidste værk i serien er den udendørs installation Relationscape, som består af 4 store porte med hver en ophængt skive, der viser forskellige stadier og kig ind i biologien. Værket er affødt af et ønske om at gå i dialog med andre intelligenser end den menneskelige, og peger på at naturens mange arter og organismer er i tæt relation til hinanden.

Hver cirkel i værket kommunikerer sin egen materialitet og sit eget forskningselement. En stor gennemsigtig disc udgør et slags arkiv over skandinavisk natur, hvor indsamlet svampe- og plantemateriale fra Skåne og Sjælland er blevet indstøbt i epoxy, og dermed har fastfrosset materialerens indbyrdes kamp og naturlige forfald.

Et 3D-print i mælkesyreplast, som er forstørret knoglemarvs-struktur fra en lårbensknogle, refererer til biomimetik og hvordan naturen kan inspirere til nye former for teknologi og måder at bygge på.

En levende collage med svampeprøver i agar dyrket i Novozymes' enzymlaboratorium, tegner et konstant foranderligt landskab af svampebakteriernes indbyrdes relationer i en kæmpe petriskål.

Og endelig sørger et stort rundt og tonet spejl for, at hele installationen smelter sammen med omgivelserne og os, der ser.