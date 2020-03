Sidste år fjernede man næsten to ton affald fra naturen i Gribskov, og søndag 26. april holder DN igen affaldsindsamling. Pressefoto

Artiklen: Vær med til at rydde op i Gribskovs natur med DN

Også DN i Gribskov holder indsamling i et tæt samarbejde med kommunen, og hvor alle kan være med, oplyser formand Linda Bruhn Jørgensen.

Sidste år indsamlede lokalforeningen 15 steder i kommunen næsten to ton affald - herunder knap 1.000 øl- og sodavandsdåser.

"Samler vi mindre ind i år, må vi gå ud fra, at det er fordi, at vi alle er blevet bedre til at smide affaldet i skraldespanden og ikke i naturen," siger Linda Bruhn i pressemeddelelsen.