Vågetjenesten fejrer 10 år i Kulturhavnen

arrangement Røde Kors Vågetjenesten Gribskov fejrer 10-års jubilæum ved et arrangement i Kulturhavn Gilleleje fredag 6. marts kl. 13-15.30.

Vågetjenesten i Gribskov er blandt Danmarks ældste vågetjenester og består i dag af 24 vågere. Alle er frivillige med et afklaret forhold til døden og giver ro til mennesker i den sidste stund. I Bio 1 byder borgmester Anders Gerner Frost kl. 13 velkommen, hvorefter generalsekretær Anders Ladekarl giver foredrag med afsæt i årelange erfaringer med internationalt og nationalt hjælpearbejde

På Mezzaninen byder Alexandra Dessoy fra Røde Kors Landskontor kl. 14 byder velkommen til selve jubilæumsreceptionen. Herefter taler formand for Røde Kors Græsted-Gilleleje Vivi Kjær og aktivitetsleder i Vågetjenesten Gribskov Birthe Westergaard.

Røde Kors byder på et glas bobler og lidt sødt til ganen og der vil være mulighed for at møde de lokale vågere og høre om vågetjenestens nye aktivitet; pårørendestøtte.