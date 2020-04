Se billedserie Arkæologer har fundet en fiskeruse, der er 6-7000 år gammel. På det lille billede ses et af de fiskeskeletter, der blev fundet i rusen. Foto: Museum Nordsjælland og Karl Erik Frederiksen

Unikt fund i Gilleleje: Arkæologer finder 7.000 år gammel genstand

Ugeposten Gribskov - 04. april 2020

Museumsinspektør Tim Grønnegaard kunne næsten ikke tro sine egne øje. Han havde godt nok drømt om, at de ville finde netop det, men en så gammel fiskeruse var ikke fundet i Danmark de sidste 80 år. Alligevel havde han på fornemmelsen, at én ville dukke op netop nu.

"Det lykkedes. Det var min drøm at finde sådan en," siger Tim Grønnegaard.

Arkæologer fra Museum Nordsjælland har i den seneste tid lavet udgravninger ved Åtoftegård syd for Gilleleje. Her overvejer Gribskov Kommune at udstykke nogle grunde, og derfor skal arkæologer lave prøvegravninger. Og netop dette område er interessant af en helt speciel grund.

Et rent eldorado For 6-7000 år siden i jægerstenalderen gik en stor fjord helt ind til Søborg Sø med udmunding i Gilleleje. Tidligere fund har vist, at der i område derfor var heftig fiskeaktivitet blandt den daværende befolkning. Derfor håbede Tim Grønnegaard, at arkæologerne igen ville være heldige.

"Havstanden stod op til seks meter højere end i dag. Så der har været fjord helt ind til Gilleleje. Det har været et rent eldorado for ertebølle-folkene, der levede dengang. Det skiftede hele tiden mellem højvande og lavvande. Så der er en stor gennemstrømning og hele tiden frisk vand. Det gav rig mulighed for fangst med ruser, sælfangst og fangst af fugle. Så vi ved, at fiskerne holdt til langs de gamle fjorde," siger han.

På pladsen i Gilleleje stod Tim Grønnegaard nu og stirrede så ned på, hvad der skulle vise sig at være et helt unikt fund. Ikke bare på grund af håndværket, men også på grund af fundets indhold.

Pilegræne tittede frem "En af maskinerne gravede i en af grøfterne, og 170 centimeter nede vendte vi jorden. Der kunne jeg se, at der stak nogle pilegrene frem, der var bundet sammen med bast. Jeg har set fiskeruser før på udstillinger og i bøger. Så jeg vidste med det samme, at det var en ruse," siger han.

Og ganske rigtigt. I jorden lå en flot flettet fiskeruse. Tim Grønnegaard anslår, at den er 6-7000 år gammel.

"Man kan se, at der er hjertemuslinger over og under rusen. Derfor kan vi se, at det er fra fjordperioden. Det var i slutningen af stenalderen. Ca. mellem 4000 og 5000 år før Kristus," siger han og fortæller, at den 1,5 meter lange fiskeruse er så velbevaret, at man skulle tro, at den var lavet i går.

Perfekt bevaret "Den lå ikke som en rund ruse. Den var kollapset, fordi den har ligget i så mange år. Men det gode er, at den har ligget i jordbunden. Der har ikke været bølger eller brændinger, der er skyllet ind over den. Den har ligget og er stille og roligt faldet sammen. Så er der med tiden kommet et lag slam oven på. Det gør, at den har ligget i et iltfrit miljø. Og der skal ilt til, før ting forrådner. Så rusen er utrolig velbevaret og fuldkommen frisk."

De særlige jordforhold har ikke kun bevaret selve fiskerusen. Inde i rusen blev der også fundet unikke fiskeskeletter. Skeletter, der også har 6-7000 år på bagen.

"Da vi arkæologer fandt de her fisk, tænkte vi med det samme, at det var lige til Facebook. Når man tidligere har gravet fiskeruser frem, har man ikke rigtigt lagt mærke til, om der har været fisk i dem. Det gør også det her lidt specielt."

Jagede i urskoven "Det er det samme som rusen. Fiskene har ligget i et iltfrit miljø, og derfor er de perfekt bevaret. De er ikke forstenet på nogen måde. Skeletterne er lige så bløde, som når man har spist en fisk til aftensmad, og knoglerne ligger tilbage på tallerkenen."

Men selvom fundet er unikt, er det ikke første gang, der bliver fundet en fiskeruse i området omkring Gilleleje. I 1940 gjorde arkæologer et lignende fund kun 400 meter det nuværende udgravningssted. Ifølge Tim Grønnegaard skyldes fundene de ekstremt gunstige forhold langs fjordene.

"Inde i urskoven kunne man selvfølgelig jage, men det var svære at skaffe føde sådan. Derfor levede befolkningen dengang fortrinsvist af havets ressourcer. Det kan vi se, når vi analyserer deres knogler," siger han og fortæller, at man har søgt Kulturstyrelsen om penge til at konservere rusen, så den også kan blive bevaret til eftertiden.

"Genstandens primære værdi er som museumsgenstand. Rusen viser, hvor specialiserede man var for mange tusinde år siden. Rusen er lavet af lange pilevidjer, der er bundet sammen i lange kunstfærdige bånd af bast med 5 centimeters afstand. Så der er bundet hundredevis af knuder. Det er virkelig et håndværk, der har krævet et stort nørklearbejde. Så rusen givet et godt billede af ertebølle-folkenes livsgrundlag, og hvor dygtige de var til at udnytte havets ressourcer."