Politi fortsætter den hårde kurs mod stofsalget i Gribskov Kommune. Foto: Jens Wollesen

Unge sælger stoffer på skoler: Politiet fortsætter hård kurs

Ugeposten Gribskov - 04. marts 2020 kl. 09:02 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi og Gribskov Kommune fortsætter indsatsen mod salget af stoffer på skolerne her i kommunen. Den fælles indsats blev igangsat i begyndelsen af februar, men man er altså langt fra i mål endnu.

"Vi har fået mange gode og brugbare oplysninger, som har været medvirkende til, at vi har kunne afdække de udfordringer, der er i området. Jeg vil igen opfordre til, at borgerne kontakter os enten via områdebetjenten eller 114 og på den måde hjælper os med at sætte en stopper for det her, så kommunens unge igen kan færdes trygt," siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston i en pressemeddelelse.

Nordsjællands Politi har tidligere fortalt, at det er gruppe unge i alderen 17-22, der står bag salget af de ulovlige stoffer. Udover at komme på skolerne var de også begyndt at forsøge at lokke børn og og unge de steder, 'hvor børn og unge mødes', som politiet formulerede det.

Målet med indsatsen er at 'forhindre, at de unge bliver fristet til at købe ulovlige stoffer eller bliver rekrutteret til den gruppe, som politiet formoder står bag salget'.

"Vi er meget glade for, at vi har haft mulighed for at handle hurtigt og tage dette i opløbet takket være et særdeles godt samarbejde med Nordsjællands Politi. Vi fortsætter indsatsen med vores SSP'ere og gadeplansmedarbejdere, som vil være synlige og opsøgende der, hvor de unge færdes," siger Niels Tørsløv, direktør i Gribskov Kommune.

Det er flere henvendelser fra bekymrede borgere, der har fået politiet til at sætte markant ind. Udover den øgede kommunale indsats er politiet også mere til stede med patruljer og forebyggelsesmedarbejdere.

Som en del af indsatsen har politiet også holdt såkaldte 'bekymringssamtaler' med flere unge under 18 samt deres forældre.

"Vi følger op over for de unge, som vi ved enten er en del af den gruppering, som tilbyder euforiserende stoffer, eller som vi har kendskab til har købt ulovlige stoffer," siger Brian Stybe Grayston.