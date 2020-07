Børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft er trods kritik tryg ved nyt tilbud for sårbare børn.

Udvalgsformand om tilbud til sårbare børn: 'Vi har ikke været gode nok'

Ugeposten Gribskov - 10. juli 2020 kl. 04:05 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov Kommunes nye tilbud for børn med komplekse problemstillinger har langt fra fået en let start. I efteråret blev opstarten udskudt efter voldsom kritik, og nu er den gal igen.

Børneudvalgsformand Natasha Stenbo Enetoft (V) ærgrer sig over den nye kritik. Hun er mest trist over den situation, forældre og børn bliver sat i.

"Det er ærgerligt, at vi starter et tilbud, hvor især forældre er utrygge. Det viser, at vi ikke har været gode nok," siger hun og peger på, at kommunen har et ekstra stort ansvar over for børn og forældre i sager som disse.

"Vi har fingrene i de sårbare familier, hvor alt ikke kører fra A til B uden hak på vejen. Derfor er vi nødt til at være ekstra opmærksomme på, at vi gør det godt nok. Mange af de her familier har i forvejen oplevet et svigt og har en mistillid til os som kommune. Den mistillid kan vi ikke blive ved med at genskabe ved at så tvivl hos dem om vores tilbud. Vi skal tværtimod være så skarpe, at vi hver eneste gang kan fjerne deres frygt og vise, at vi har styr på det," siger hun.

I den her sag har Kammeradvokaten fået lidt over et døgn til at komme med sine bemærkninger. Har det her været gennemarbejdet nok?

"Når man har de her processer, kører der altid to spor. Det ene spor er den administrative udarbejdelse, og den anden er det politiske, hvor vi er. I det politiske spor kan jeg ikke sætte en finger på det lige nu. Det kan være, jeg kan senere, og så lægger jeg mig gerne fladt ned. Alt det andet bag om er vi ikke en del af. Men når du siger til mig, at Kammeradvokaten har fået halvandet døgn til at svare, så lyder det af kort frist. Det vil jeg gerne være ærlig at sige."

Er du tryg ved, at det her tilbud skal starte om tre uger?

"Som jeg får det præsenteret, er jeg tryg. Jeg ved, jeg har en administration, der tager hånd om de her opgaver. Og der er nogle ret vilde ledere på det her tilbud. Og hvis de bare kan udføre halvdelen af de, de fortæller os og viser engagement med, så er jeg rigtig tryg."