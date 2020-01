Udvalgsformand om skole-kaos: Der skal laves et nyt system

Politikere og forvaltning er enige om, at skolerne har for svært ved at styre deres økonomi. Derfor skal der findes nye løsninger

Der skal laves et nyt og bedre system, så skolerne i Gribskov ved, hvor mange penge de har at gøre godt med. Sådan lyder det nu fra formanden for børneudvalget, Natasha Stenbo Enetoft (V).

Det sker, efter to skolebestyrelsesformænd kritiserer det nuværede styringsværktøj.

Formændene peger blandt andet på, at systemet gør det umuligt at gennemskue, om man har råd til at ansætte flere lærere, købe nye møbler - eller om man er nødt til at holde igen med økonomien.

"Vi skal have fundet en løsning, så vi forhåbentlig kan undgå de økonomiske efterslæb. Vi kigger på, hvordan vi skal gøre det her fremadrettet. Vi er nødt til at finde en holdbar løsning, så skolerne ved, hvor mange penge de har at gøre godt med på de forskellige områder," siger Natasha Enetoft, der bliver bakket af op de Konservatives mangeårige medlem af børneudvalget, Trine Egetved.

"Det er uacceptabelt, som det er i dag. Er man leder, skal man have kunne styre sin butik. Man er nødt til at vide, hvad man skal styre efter. Skolelederne har ikke en chance for at vide, om de skal hyre eller fyre , når de ikke ved, hvordan økonomien reelt ser ud. Det tror jeg alle er enige i. Der skal laves et bedre system," siger hun.