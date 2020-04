Udstillingen der aldrig blev: Quantum Field - øjnene der ser

Værkerne er skabt af kunstnerduoen Studio ThinkingHand, og minder os om, at vi mennesker ikke er adskilt fra, men en del af naturen, og at vi derfor ikke har særstatus i øko-systemet, men tværtimod blot har kloden og tiden til låns.

Værket leger med perspektiv, skala og masse, og udfordrer vores måde at se og navigere på. Skulpturen er 11 meter lang og 3 meter bred og blev skabt ved at flytte saltkrystaller over 3 dage. Alt afhængig af øjnene der ser, skifter skulpturen fra at være en cirkel til en linje. Værket Quantum Field kendetegner Studio ThinkingHands ydmyge arbejdsmåde, hvor de forsøger ikke at kontrollere eller tilføje, men observere og om-arrangere dét, der allerede ér, og herved få os til at rette blikket og opmærksomheden mod naturen på nye måder.