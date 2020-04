Udstillingen der aldrig blev: Intertidal Synthesis - hvad definerer liv?

Værkerne er skabt af kunstnerduoen Studio ThinkingHand, der forsøger at inkorporere billedkunst som en integreret del af naturvidenskabelig forskning og opfordrer til en ny naturforståelse, hvor mennesket erkender at være en del af naturen blandt andre intelligenser i ét stort kredsløb af forbundne organismer.

På et arbejdsophold i Sydkorea i efteråret fik de mulighed for at udvikle bløddyrslignende robotter i silikone, som blev sat ud ved lavvande og som ved hjælp af pumper og computerkoder fik deres eget liv og begyndte at interagere med omgivelserne og andre livsformer på stedet.