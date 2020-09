Udstilling på posthuset

I år kan de to lokale billedkunstnere Lone Reich og Pia Vestmar fejre, at de i 10 år har delt atelier i Holløse. Det sker med en fælles udstilling i Det Gamle Posthus i Gilleleje. Jubilæet skulle egentlig have været fejret i foråret, men det satte corona en stopper for.