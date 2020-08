Udløser spændingen: Her er årets fisk

Traditionen tro er 'årets fisk' igen kåret som kulmination på årets 'Kunst i Fileten'-udstilling på havnen i Gilleleje. Udstillingen har varet hele sommeren, og undervejs har de besøgende haft mulighed for at stemme på det værk, de bedst kunne lide.

Ved at deltage i afstemningen var man samtidig med i kampen om at vinde et af kunstværkerne. Mens Kurt Dues fisk af drivtømmer endte med at få flest stemmer, endte en ung mand fra Virum med at vinde Pia Falck Papes farverige akvarel.