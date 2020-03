'Trold kan tæmmes' i Ramløse Forsamlingshus

Hvis man lige nu går og savner lidt sommer og varme, så kan man jo tage vejen forbi Ramløse Scenen i marts. Her er voksenafdelingen i den afsluttende fase af øveforløbet inden premieren på musicalen 'Trold kan tæmmes'.

Det er Adam og James Price, som har taget den gamle klassiker af William Shakespeare og omskrevet den, så den passer både til den gamle historie fra 1800-tallet og har fået et underholdende strejf af nutiden.

Men hun har flere bejlere, og hendes far, den rige pastakonge, Don Baptista, insisterer på, at hans ældste datter, Katarina, skal giftes, før det overhovedet kan komme på tale, at Bianca bliver gift.