Trods ny bevilling: Skoler står over for millionbesparelser

Skoler står ifølge skolebestyrelsesformand over for besparelser på 15-20 mio. kr. Politikerne kører fordækt spil, lyder kritikken

Man skulle tro, at skolebestyrelsen på kommunens største skole, Gilbjergskolen, løb jublende rundt i øjeblikket. I sidste uge besluttede byrådet at eftergive en stor del af skolens forventede underskud. Alligevel sidder skolebestyrelsesformand Jesper Frederiksen tilbage med en bismag i munden.

Ikke fordi han ikke er glad for hjælpen fra byrådet. Men fordi han mener, at den hjælpende hånd dækker over et langt større problem: Et kommende underskud på 15-20 mio. kr., der er opstået på grund af et merforbrug på det specialiserede skoleområde.

"Vi har fået penge til underskuddet fra sidste år. Men hvad med det nye? Der er stadig en besparelse på 15-20 mio. kr., der skal findes på almenområdet. Den har politikerne ikke taget stilling til," siger han.

Før ekstrabevillingen fra byrådet så Gilbjergskolen ellers ind i et underskud på ni mio. kr. Nu ender underskuddet i stedet på fire mio. kr. De penge kan finansieres med et lån over fem år. Samlet får skolerne i Gribskov 7,2 mio. kr. ekstra. Men Jesper Frederiksen mener altså ikke, at politikerne spiller med åbne kort.

"Anders (Gerner Frost) bruger ofte ordet modig. Hvis han er så modig, så må han stille sig frem og sige, at han har besluttet, at der skal spares 15 mio. kr. på skoleområdet. Bum. Så kan vi diskutere det. I stedet for at man prøve at køre et eller andet fordækt spil, hvor besparelserne ligger i det skjulte."

Riget fattes penge Men der er ikke flere penge i det kommunale budget. Er det ikke kun naturligt, at skolerne også skal holde for?

"Jo, riget fattes penge. Det ved jeg. Men det må være et politisk ansvar, man tager og siger, at regningen skal dækkes af skolerne. Man skal i hvert fald ikke gå ud og sige, at man har lavet et budgetforlig, hvor der ikke skal spares på børnene, som Anders gjorde - når der ligger en besparelse på skoleområdet på 15-20 mio. kr. Jeg mangler en politisk stillingtagen til det her," siger Jesper Frederiksen, der også er ærgerlig over, at det bliver udlagt som om, at Gilbjergskolen ikke har ført en ansvarlig økonomi.

Han mener i stedet, at skolernes økonomiske udfordringer skyldes de meget omdiskuterede styringsark - og ikke mindst en model, hvor skolerne hæfter solidarisk for udgifterne, hvis elever bliver hevet ud af folkeskolen for i stedet at blive visiteret til specialtilbud.

"Der er kommet en retorik om, at det her er Gilbjergskolens eget problem. Men det er ikke enkelte skoler, der er skyld i det her. Det er skolevæsenet som et hele. Vi hæfter solidarisk for underskuddet på specialrammen. De største skoler betaler mest. Derfor bliver det dyrere for os."

Fyret direktør På rådhuset erkender borgmester Anders Gerner Frost, at den model ikke er holdbar. Derfor er arbejdet med at finde en ny også allerede sat i gang.

"Alle politikere har anerkendt, at den model, der har ligget, ikke har været hensigtsmæssig. Det har vi påpeget over for det administrative system i et stykke tid, og det anerkender administrationen også nu. En af de første opgaver for den nye skolechef og for den nye velfærdsdirektør bliver sammen med skolelederne og børneudvalget at finde en model, der fungerer ordentligt," siger han og fortæller, at ekstrabevillingen til skolerne netop skal ses i lyset af modellens svaghed.

"Jeg kan være ærgerlig over, at man ikke har været hurtigere til at erkende det her fra forvaltningens side. Men vi har handlet på det politisk. Ansvar lå hos en velfærdsdirektør, der ikke er her længere."

Anders Gerner Frost understreger samtidig, at det ikke har været muligt at eftergive en større del af det eksisterende underskud på skoleområdet.

"Vi er ikke i stand til økonomisk at give et større beløb. Jeg tror, vi alle sammen har lysten til at skrive en check. Men det er vi ikke i stand til. Vi er underlagt et serviceloft, så vi kan ikke bruge flere penge, end vi gør i øjeblikket. Derfor kan underskuddet afdrages over fem år."

Anders, du har tidligere her i Ugeposten sagt, at der ikke skal spares på børneområdet. Nu ligger der konkrete besparelser for 15-20 mio. kr. på skolerne. Hvordan hænger det sammen?

"Det bliver lidt et spørgsmål om ord. Interviewet, hvor jeg sagde det, handlede om, at da vi lavede budgettet for årene frem, var der stor enighed omkring, at skolerne ikke skulle levere yderligere til besparelserne, der opstod på grund af et merforbrug på ældreområdet og på de nære sundhedsopgaver. De meromkostninger fandt vi inden for de områder. Men så er det rigtigt, at når der er et merforbrug på skoleområdet, så er det også dem, der selv må finde pengene."