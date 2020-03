Se billedserie Det er denne tekst på arabisk, der har skabt balladen.

Trods minister-kritik: Kommune vil ikke fjerne arabisk seddel

Trods en løftet pegefinger fra ministeren holder Gribskov Jobcenter fast i, at de også i fremtiden vil kommunikere på arabisk. Det er ikke acceptabelt, siger byrådsmedlem

Ugeposten Gribskov - 05. marts 2020 kl. 11:02 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skulle ikke tro, at der var meget at tage fejl af. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) var i hvert fald klar i mælet: 'Det bør være muligt at stille det krav, at der skal kommunikeres på dansk om de her ting', lød beskeden fra ministeren til jobcentret i Gribskov, efter at det var kommet frem, at der i deres lokaler hang en seddel oversat fra dansk til arabisk. Sedlen skal hjælpe folk, der har 'brug for hjælp til at søge ydelser'.

Men trods ministerens kritik har Gribskov Kommune ikke tænkt sig at pille den arabiske seddel ned. Det fortæller Niels Tørsløv, direktør for plan, teknik og beskæftigelse i kommunen.

"Sedlen bliver ved med at være dér. Men der kommer en ny, der tager ministerens gode råd til sig," siger han.

Hvad betyder det? "Ordet jobsøgning kommer til at indgå ved siden af ordet ydelser. Ydelser kan man forstå bredt som alt, hvad vi laver i jobcentret. Det kan også forstås snævert, og det vil vi gerne undgå."

Er ingen gavebod Dermed bliver der ændret minimalt på den arabiske seddel. Hvor der i dag står 'har du brug for hjælp til at ansøge om ydelse', vil der altså i fremtiden stå, om man har brug for hjælp til at ansøge om ydelse og job.

Peter Hummelgaard gjorde det ellers klart, at der er brug for at vende 'hele systemet på hovedet'.

"Vi har i alt for mange år haft den logik, at når man kommer til Danmark, så er det første, man gør, at møde op i kommunen eller jobcenteret, hvor man får at vide, hvad det er for ydelser, man kan få," sagde Peter Hummelgaard og tilføjede:

"Vi skal sende det meget tydelige signal, at jobcenteret ikke er en gavebod med ydelser. Nej, det skal frem, at der rent faktisk stilles krav, når man kommer til Danmark," siger han.

Ministerens gode råd Niels Tørsløv, ministeren siger, at det bør være muligt at kommunikere på dansk omkring det her. Er I enige i den vurdering?

"Anledningen til hele den her furore er, at vi har en seddel, der beskriver åbningstider, telefonnummer og mailadresser på arabisk. Det er sådan, vi har brugt det. Med selve ydelsen i jobcentret er det en helt anden historie. Her er vi i god dialog med vores borgere."

Hvilken opfølgning har I lavet efter ministerens kritik?

"Vi har sagt, at vi tager ministerens gode råd til os. Det er det."

Hvad dækker det over?



"Han siger, at det vil være en god idé, hvis vi også pointerer i sådan information, at det også handler om jobsøgning."

Som jeg læser ministerens kritik, siger han, at når man kommunikerer om ydelser, så bør man kunne gøre det på dansk. Når man laver vejledninger om jobsøgning, kan der være behov for at gøre det på arabisk. Det er ikke sådan, I læser det?

"Vi tager en konkret vurdering af, hvad der er brug for i vores jobcenter. Jobcenteret har fokus på at skaffe borgere i uddannelse og arbejde. Hvis vi vurderer, at der er behov for at lægge kontaktinformation til jobcentret og åbningstider på et andet sprog, så gør vi det."

DF: Ikke acceptabelt I Gribskov byråd er Dansk Folkepartis Brian Lyck Jørgensen bestemt ikke tilfreds med Gribskov Kommunes beslutning om at beholde en arabisk seddel. Det var ham, der i første omgang bragte sagen videre til partiets folketingsmedlem Morten Messerschmidt, der siden fik ministeren til at gå ind i sagen.

"Jeg er ikke tilfreds med, at man ikke retter ind. Når vi gør noget her i kommunen, skal man først og fremmest kommunikere på dansk. Så kan der være tilfælde, hvor der kan være brug for at snakke engelsk, som er et verdenssprog. Så kan der være nogle tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at skrive på tysk. Det er de tre sprog, jeg kan acceptere. Så er der mulighed for, at dem, der ikke kan dansk, også kan forstå det. Vi må gå ud fra, at borgere fra civiliserede lande kan engelsk. Så jeg synes ikke, det er acceptabelt, at Gribskov Kommune ikke gør mere," siger han.

Hvad er problemet? Det er en seddel. Hvis det kan hjælpe nogen, at det står på arabisk, hvorfor er det så et problem?

"Fordi jeg mener, at uanset hvilket land man kommer til, bør man kunne tale et sprog, nogen forstår. Man kan starte ud med engelsk, og hvis man så vil det danske samfund, kan man lære dansk. Jeg kender flere, der har bosat sig i Sydamerika. Og dér foregår det altså også på det lokale sprog. Så jeg synes helt grundlæggende, at det er forkert at hænge sedler op, når der som her er tale om en minoritet. Hvor stopper det ellers? Skal den også hænge på russisk og spansk?"

Trods utilfredsheden har Brian Lyck Jørgensen dog ikke tænkt sig at gøre yderligere ved sagen.

"Det stopper her for os. Vi har meldt ud, hvad vi mener. Vi har ikke plads i det pågældende politiske udvalg, så der er ikke så meget mere, vi kan gøre. Jeg håber bare, man ved det kommende kommunalvalg husker, hvad flertallet gjorde i den her sag."