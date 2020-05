Trine Egetved om Behrensdorffs partihop: 'Han markerede ikke vores synspunkter'

Trine Egetved sidder tilbage som eneste konservative medlem af Gribskovs byråd, efter Jesper Behrensdorff i denne uge skiftede til Nyt Gribskov efter uenigheder om den politiske linje. Foto: Arkivfoto

Ugeposten Gribskov - 08. maj 2020 kl. 14:07 Af Anna Hjortsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En splittelse i de Konservatives bestyrelse og byrådsgruppe kulminerede i denne uge. Onsdag skiftede byrådsmedlem Jesper Behrensdorff parti fra Konservative til Nyt Gribskov. Efter at være vendt tilbage til byrådet efter en orlovsperiode kunne den nu tidligere gruppeformand ikke længere se sig selv i et parti, han mener, har valgt en forkert retning ved at trække sig ud af konstitueringen i byrådet og føre oppositionspolitik. Dagen efter fratrådte formand i Konservatives bestyrelse Niels Lawaetz sin post - uden dog at melde sig ud af partiet – da han ønsker samme linje som Jesper Behrensdorff. Trine Egetved står nu tilbage som eneste konservative byrådsmedlem efter at have dannet politisk makkerpar med Jesper Behrensdorff, og det er nu hendes linje, der tegner partiet. Ugeposten har stillet Trine Egetved en række spørgsmål om, hvordan forløbet og situationen i de Konservative ser ud fra hendes stol.

Det lader til, at der har været en periode op til Jesper Behrensdorffs partiskifte, hvor der har været to fraktioner i de Konservative, som har været uenige om, hvorvidt der skulle føres oppositionspolitik eller ej. Er det sådan, du ser det?

”Der var Jesper og Niels på den ene side og resten af bestyrelsen og mig på den anden side. Det kan man godt kalde to fraktioner, men jeg kalder det uoverensstemmelser, hvor en gruppeformand og en bestyrelsesformand overhovedet ikke er i sync med resten af dem, der er valgt. Det er klart, det vil ende med en konflikt, når man ikke føler sig hørt. Jeg følte, at der overhovedet ikke var noget af det, som jeg synes, vi skulle gøre, der blev efterkommet. Det er ikke, fordi jeg ikke ønsker kompromisser. Jeg har lavet masser i den periode, jeg har siddet i byrådet. Men man skal heller ikke lave så mange kompromisser, at man aldrig markerer, hvad man mener. Borgerne ser en sammenkogt ret og kan ikke kende politikerne fra hinanden – det er ikke klædeligt for et demokrati, at der ikke er plads til, at man melder ud, hvad man mener.

Hvordan har forløbet været set fra din stol?

”Tilbage i februar blev vi enige om at forlade konstitueringen, gå i opposition og være tydeligere omkring den politik, vi gerne ville føre. Jesper var med under hele processen, selvom han var på orlov, og han var glad for den beslutning, der blev truffet. Da han vender tilbage, foreslår bestyrelsen, at jeg fortsætter som gruppeformand, fordi de synes, at jeg tegner partiet rigtig skarpt, særligt når vi står i opposition. Det har Jesper svært ved at se sig selv i, og da Jesper fortsætter som gruppeformand, vælger han ikke at markere vores synspunkter. Så presser vi ham på, hvorfor han ikke vil føre oppositionspolitik, og så vælger han at gå, fordi han har hele bestyrelsen på nær formanden imod sig. Det handler om fordelingen af de politiske poster, men også om den politik, han reelt vælger at føre. Jeg begræder selvfølgelig, at de Konservative nu mangler et mandat, men hvis han ikke kan se sig i den retning, som er blevet lagt – og som han i øvrigt selv har været med til at lægge – så har han fuld ret til det, og hvis han føler, han kan få mere indflydelse på den politik, der bliver ført i Gribskov Kommune ved at være i Nyt Gribskov, ønsker jeg ham da rigtig meget held og lykke med det”.

Hvilken forandring er der sket i Konservative, mens Jesper Behrensdorff har været på orlov?

"Der kommer nogle friske øjne udefra og siger ’hvad dælen er det, der foregår?’ (Lars Nielsen var suppleant for Jesper Behrensdorff, mens han var på orlov, red.) Det går pludselig op for bestyrelsen, at der faktisk er blevet lavet nogle aftaler, som trækker i en anden retning, end det man synes. Samtidig kan vi se, at vi reelt ikke får noget igennem. At indgå et kompromis betyder, at alle giver sig – også selvom man har et flertal - hvis man gerne vil have alle med. For mig er der ikke noget, der har ændret sig, for jeg har hele syntes, det var forkert, at vi ikke kunne sige, hvad vi mener".

Det kunne jo godt se ud, som om du har kørt Jesper Behrensdorff ud på et sidespor, mens han var på orlov?

"Jeg var i kontakt med ham op til flere gange om ugen over telefonen og vendte politiske sager med ham. Han blev orienteret, hvis der var noget, han skulle vide. Jeg har ikke kørt ham ud på noget som helst sidespor”.

Du siger, at det var bestyrelsen, der ønskede dig som gruppeformand efter Jesper Behrensdorffs orlov, men har du ikke selv haft et ønske om at blive det?

”Det havde jeg, da de spurgte mig. Men da vi sad på bestyrelsesmødet, hvor det blev fremført, at jeg skulle blive siddende som gruppeformand – i hvert fald til efter sommerferien - anede jeg det ikke og havde ikke tænkt på det. Jeg havde overvejet at stille op som spidskandidat, men når der så står en næsten samlet bestyrelse og siger ’vi vil gerne have, det er dig, der tegner partiet’, så skulle da man være et skarn, hvis man sagde nej”.

Kunne det have været undgået, at Jesper Behrensdorff trak sig fra partiet og Niels Lawaetz fra formandsposten?

”Ja. Nu siger Jesper, at han søger kompromisser, men det gælder åbenbart ikke internt i hans eget parti. De har begge været fuldstændig kompromisløse, og så optrapper man jo en konflikt. De har slet ikke villet lytte til det, en næsten hel bestyrelse sagde til dem. Bestyrelsen ønskede, at jeg skulle være både gruppeformand og medlem af Økonomiudvalget (Jesper Behrensdorffs plads i udvalget, red.). Hvis Jesper for eksempel var gået med til, at vi arbejdede videre med en post hver, så havde han fået sin bestyrelse med sig, og det her havde været undgået. Men det ville han ikke. Jeg synes, det er tosset ikke at lytte til sit bagland, og det kommer man ikke langt med”.

Nu har de Konservative en enkelt plads i byrådet – bliver der ikke mindre mulighed for at præge politikken i Gribskov?

”Både og. Jeg synes ikke, vi har fået præget ret meget igennem en længere periode, men vi har jo en stemme færre i byrådssalen. Men der kan laves mange flertal i et byråd på kryds og tværs af partier, så det er jeg ikke nervøs for. Jeg er heller ikke bange for at blive stemt ned. Dét, jeg er bange for, er ikke at kunne få lov til at sige min mening og fortælle vores borgere, hvad jeg mener. Det kan jeg nu, og det kan være med til, at vi får nogle resultater, fordi man får brudt med enighedskulturen i byrådet".

Du har på det sidste været involveret i konflikter, der blandt andet handler om, at du er utilfreds med tonen i byrådet, og at andre byrådsmedlemmer har kommenteret, rullet med øjnene og grint, når du har sagt noget i byrådssalen. Hvordan kan det være, du ender i orkanens øje?

”Fordi jeg siger min mening. Jeg forstår godt, at det smadderirriterende, når nogen stiller sig op og stikker fingeren ind i det sår, der bløder. Det kan provokere. Men jeg er gået ind i politik for at sige min mening, og jeg tror, borgerne savner, at der er nogen, der er tydelige",