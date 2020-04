Tog og busser kører almindeligt igen

"Selvom vi nu vil køre med vores almindelige køreplan igen, skal vi stadig passe på hinanden og vise hensyn for at forebygge coronasmitte. Vi fastholder vores ekstraordinært høje rengøringsniveau og vores mange øvrige tiltag, så vi stadig kan holde god afstand - både til hinanden og til chaufføren. Vi opfordrer også fortsat til, at man rejser uden for myldretid hvis muligt," siger kommunikationsdirektør i Movia, Camilla Struckmann.

"Når vi kun fylder busser og lokaltog halvt op, betyder det, at der vil være kunder, som kan opleve, at de ikke kan komme med. Det er vi rigtig kede af men håber, at kunderne har forståelse for, at der tale om et midlertidigt tiltag i en helt ekstraordinær situation for at passe godt på os alle", fortsætter hun.